Saygılar gençler!..

Statta Bora Ertek tarafından isimleri tek tek anons edilen gençlere hediyeleri verildi. Tribünler gençlerimizi hep birlikte alkışlarken, Kocaelispor Kulüp Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, A Takım Teknik Direktörü Galip Gündoğdu ve Kocaelispor’un A takımında forma giyen futbolcular, gençlerimizi tebrik ederek alt yapı ekiplerimize moral verdi, Hep birlikte gazetecilere poz verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz