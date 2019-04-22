Saygılar gençler!..

Statta Bora Ertek tarafından isimleri tek tek anons edilen gençlere hediyeleri verildi. Tribünler gençlerimizi hep birlikte alkışlarken, Kocaelispor Kulüp Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, A Takım Teknik Direktörü Galip Gündoğdu ve Kocaelispor’un A takımında forma giyen futbolcular, gençlerimizi tebrik ederek alt yapı ekiplerimize moral verdi, Hep birlikte gazetecilere poz verdi.