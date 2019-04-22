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Turizm Haftası'nda doğa yürüyüşü

İlçe Turizm Müdürlüğünün ev sahipliğinde 15 - 22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşü Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve yoğun katılım ile gerçekleşti. Sezer yaptığı konuşma da turizme önem vereceklerini dile getirdi.

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İlçe Turizm Müdürlüğünün ev sahipliğinde 15 - 22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. İlk olarak Örcün Köyünde başlayan ve toplam kilometrelik parkurda yapılan yürüyüşe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sabri Medişoğlu Gölcük Halk Sağlığı Başkanı Dr. Faruk Demirhan İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hülya Özer Gölcük İlçe Turizm Müdürü Ayşe Dışpınarın da aralarında bulunduğu müdür yardımcıları başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SEZER: TURİZME ÖNEM VERECEĞİZ

Gerçekleştirilen yürüyüş öncesinde ilk olarak Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer bir konuşma yaptı. Başkan Sezer konuşmasında Gölcükün önemli iki mahallesi Saraylı ve Örcünün tanıtılması açısından Gölcükün tanıtılması açısından önemli bir etkinlikte olduğumuzu düşünüyorum. Katılımınızdan ötürü herkese çok teşekkür ediyorum. Sadece yılın belli bir haftası değil 365 gün turizm anlamında Gölcükün etkinlikler yapması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak ve turizme önem vereceğiz. Gölcükün kültürel doğal tarihi güzelliklerini herkese göstermek istiyoruz dedi.

SULTAN BABA ZİYARET EDİLDİ

Etkinlik Sultan Baba Türbesi ziyareti ve sonrasında Saraylı Meydanına doğru 5 kilometrelik patika yol olan Örcün-Saraylı Samanlı Dağı arasındaki yürüyüşle devam etti. Saraylı Meydanında ise Gölcük Belediyesi Banu Devrim Atölyesinin hazırlamış olduğu Zamanın Tanıkları adlı resim sergi gezildi. Saraylı Kentsel Sit alanı tarihi evleri anıt çınar ve köylü pazarı dolaşan davetlilere çeşitli yöresel ikramların yapılmasıyla program sona erdi.

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