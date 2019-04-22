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Minik ellerin organik ürünleri çocuk festivalinde

İzmit TBMM İlkokul öğrencilerinin Ormanya'da yetiştirdikleri organik meyve ve sebzeler Uluslararası Fuar Merkezindeki 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalinde sergileniyor

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İzmit TBMM İlkokul öğrencileri Doğadan Doğala projesiyle Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Ormanyada 6 ay boyunca meyve ve sebze yetiştirdi. Maruldan Çileğe Turşudan Reçele birçok organik ürün üreten 3. sınıf öğrencilerinin ürünleri 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali Bilge Manav standında sergileniyor. Birçok organik meyve ve sebzenin çocuklara ücretsiz olarak ikram edildiği Bilge Manav standı büyük ilgi görüyor.

MİNİKLERDEN 6 AY BOYUNCA EMEK VERDİ

Doğadan Doğala projesinde 6 ay boyunca özel seralarda organik meyve ve sebze üreten 23 minik öğrenci sağlıklı bir yaşam ve mutlu bir gelecek amacıyla yola çıktılar. Öğrenciler Ormanyadaki özel seralarda salata biber maydanoz kabak yeşil soğan çilek kıvırcık ve elma gibi birçok meyve sebze ürettiler. Düzenli aralıklarla bakım yapan çocuklar meyve ve sebzenin yanı sıra turşu kurdular hamur yoğurdular reçel yaptılar kümesten yumurta topladılar ve süt sağdılar.

ORGANİK ÜRÜNLERİNİ PROTOKOLE HEDİYE ETTİLER

İzmit Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Festivalinin açılış programı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakının katılımıyla 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Organik ürünlerin nasıl yetiştirdiğini konu alan kısa filmin de gösterildiği açılış programı sonunda çocuklar yetiştirdikleri ürünleri Başkan Büyükakına ve diğer protokol üyelerine hediye etti. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar Başkan Büyükakın ile hatıra fotoğrafı çekildi.

BİLGE MANAV STANDI

Büyük bir coşkuyla devam eden çocuk festivalinde çocuklar anne ve babalarıyla doyasıya eğlendiği etkinliklere katılıyor. Çocuk Festivalini ziyaret eden katılımcılar Bilge Manav standında doğal beslenme ile alakalı bilgiler ediniyor. Özellikle çocuklar doğal meyve ve sebzelerin dünyasına girip daha sağlıklı yaşam için neler gerektiğini öğreniyorlar.

FOTOĞRAF PAYLAŞ KİTAP ÇEKİLİŞİNE KATIL

Öte yandan Bilge Manav standında bulunan fotoğraf alanında fotoğraf çekilip Kocaelide23Nisan etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek kitap çekilişine katılmaya hak kazanılıyor.

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