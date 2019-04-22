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AKP'li yöneticiden CHP liderine hakaret

Körfez AKP ilçe yöneticisi Perihan Tuç dün Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişiminin ardından sosyal medya hesabında skandal paylaşımlara imza attı. Kılıçdaroğlu’na ‘mal’ diyen Tuç’un hakaret içeren paylaşımları şaşkınlık yarattı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara’da katıldığı bir şehit cenazesi sırasında saldırıya uğradı. Kalabalık bir grup tarafından linç edilmek istenen Kılıçdaroğlu’nun yaşadığı saldırı sonrasında AKP Körfez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Tuç şaşkınlık yaratan paylaşımlarda bulundu.

Hacıosman Mahallesi eski muhtarı da olan Tuç, yaşanan olaylarla ilgili “Gece kurtla sürüye dalıp gündüz çobanla ağlamayacaksınız” yazılı bir fotoğraf paylaştı ve “HDP ile birlikte hareket edenleri cenazemizde istemiyoruz diyen şehit ailesine rağmen cenazeye katılan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren şehit yakınlarını hedefe almışlar. Olayın doğruluğu yanlışlığı ayrı ancak bir suçlu arıyorsanız HDP’ye kucak açan CHP’ye bakacaksınız” ifadelerini kullandı. Tuç bir başka paylaşımında ise haddini iyice aşarak, Kılıçdaroğlu’nun yüzünde bir şişlik olan fotoğrafın bulunduğu ve üzerinde “Cana geleceğine mala gelmiş” yazan bir gönderiyi paylaştı.

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Yorumlar

(4)
04

izmitli - tiksiniyorum artık bu akpelilerin vıcık vıcık sözlerinden

Yanıtla . 2Beğen 22 Nisan 14:56
03

Kemal - Oy için PKK nın kankası olan , Dolmabahçede teröristleri ağırlayan üyesi olduğunuz parti değilmiydi eyy bayan Perihan. Osloda PKK ile masaya oturan , Haburda PKK ile halay çeken , Diyarbakırda PKK ile megri megri diye ağlayan , Nevruzda terörist başı Aponun mesajlarını okutan , TC yi kaldıran , andımızı okutmayan , sizin partiniz değilmiydi ?? Bay Kemal mi yaptı bütün bunları ??

Ne çabuk unuttunuz yediğiniz haltları, her gün gelen şehit cenazelerini ama biz unutmadık. "Ne istedilerde vermedik" kimin sözü acaba ?? Fetönün siyasi ayağını hala bulamadılar yoksa sizdemi bu cemaatin bir parçasısınız bayan Perihan ? Fetö ile yatan , teröristle kalkar bayan Perihan.

Ben soydan Türk üm. Seçtiğim din ise İslam. Siz nesiniz bayan ?, Soyunuz belliki karışık , ayrıca dininizin İslam olduğuda şüpheli , çünkü İslam öğretisi sizin söylediklerinizi kabul etmiyor. Sizin cümlelerinizi ancak bir bölücü , bir hain edebilir. Öylemisiniz ? İslam dini toplumu birleştirmek için çalışır , siz ayrıştırmak için uğraştığınıza göre ???? Hırıstiyan veya Yahudi olma olasılığınız çok fazla.

Yanıtla . 3Beğen 22 Nisan 14:48
02

Ali - KAŞINTISI OLDUĞU BELLİ BU BAYANIN,KAŞIMAK LAZIM...

Yanıtla . 1Beğen 22 Nisan 13:56
01

Ömer Köksal - Tek kelimeyle yazıklar olsun size: PKK'lıların 2 kardeşi Milletvekili olarak AKP saflaarında deeğil mi?PKK'lıları Habur sınır kapısından şölenlerle içeri alan AKP değil mi HDP'lilerle görüşme mutabakatı adı altında neler yapatınız v.s ?

Yanıtla . 11Beğen 22 Nisan 12:59
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