AKP'li yöneticiden CHP liderine hakaret

Kemal - Oy için PKK nın kankası olan , Dolmabahçede teröristleri ağırlayan üyesi olduğunuz parti değilmiydi eyy bayan Perihan. Osloda PKK ile masaya oturan , Haburda PKK ile halay çeken , Diyarbakırda PKK ile megri megri diye ağlayan , Nevruzda terörist başı Aponun mesajlarını okutan , TC yi kaldıran , andımızı okutmayan , sizin partiniz değilmiydi ?? Bay Kemal mi yaptı bütün bunları ??

Ne çabuk unuttunuz yediğiniz haltları, her gün gelen şehit cenazelerini ama biz unutmadık. "Ne istedilerde vermedik" kimin sözü acaba ?? Fetönün siyasi ayağını hala bulamadılar yoksa sizdemi bu cemaatin bir parçasısınız bayan Perihan ? Fetö ile yatan , teröristle kalkar bayan Perihan.

Ben soydan Türk üm. Seçtiğim din ise İslam. Siz nesiniz bayan ?, Soyunuz belliki karışık , ayrıca dininizin İslam olduğuda şüpheli , çünkü İslam öğretisi sizin söylediklerinizi kabul etmiyor. Sizin cümlelerinizi ancak bir bölücü , bir hain edebilir. Öylemisiniz ? İslam dini toplumu birleştirmek için çalışır , siz ayrıştırmak için uğraştığınıza göre ???? Hırıstiyan veya Yahudi olma olasılığınız çok fazla.