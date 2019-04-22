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Çocuklar "Kral Şakir-Uzayda Şamata" ile eğlendi

Kocaeli Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarında sahnelenen Kral Şakir Uzayda Şamata çocuk müzikali 7den 70e tüm konuklar tarafından büyük beğeni topladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen Kocaeli Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarında etkinlikler tüm hızı ile devam ediyor.  Bu kapsamda yapılan Kral Şakir Uzayda Şamata çocuk müzikali 7den 70e tüm konuklar tarafından büyük beğeni ile izlendi.

KRAL ŞAKİR UZAYDA ŞAMATA

Grafi 2000in kurucusu Varol Yaşaroğlu imzalı 7den 70e herkes tarafından büyük beğeni ve övgü toplayan Kral Şakir - Uzayda Şamata uzay macerası Kocaeli Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarında devam etti. Şakir ve Cananın kaybolan anne ve babalarını bulmak için galaksiler arası çılgın bir yolculuğa atılmalarını konu alan Kral Şakir Uzayda Şamata Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında sahnelendi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Büyük sahnede sergilenen Kral Şakir Uzayda Şamata Müzikalini çocuklar ve aileleri meraklı gözlerle izledi. Müzikalde Şakir ve Canan kaybolan anne ve babalarını bulmak için galaksiler arası çılgın bir yolculuğa atılıyor. Fil Necati ve Mirket de onlara bu eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı macerada eşlik ediyor. Bir biri ardına yaşanan olaylar macerayı bir o kadar komik bir hale getirdi. Kral Şakir Uzayda Şamata çocuklar tarafından büyük beğeni topladı.

Bugün 12:36 TSİ - Kültür-Sanat

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