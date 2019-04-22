Biz “İzmitiz” Grubu'nun 2'nci konserine yoğun ilgi

9 yıl önce Hüseyin Erol tarafından, “Sorumluluk sahibi bir kentli ve ortak bir kent kültürü oluşturmak” amacıyla kurulan Biz “İzmitiz” Grubunun Türk Sanat Müziği Korosu 2. Konserini Süleyman Demirel Kültür Merkezinde verdi. Koro şefi Esen Danyer’ın yönetimindeki koronun konserine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doçent Figen Büyükakın, Kocaeli geçmiş dönem belediye ve milletvekili Erol Köse, Kocaeli geçmiş dönem milletvekillerinden ve Kocaelispor Kulübü Başkanlarından İsmail Kalkandelen ve 750 kişiye yakın davetli katıldı. Bir şölen havasında geçen konserde, Biz “İzmitiz” Türk Sanat Müziği korosu, Şef Esen Danyer yönetimindeki 30 kişiden oluşan koro, değişik makamlardan oluşan 23 şarkıyı davetlilerin beğenisine sundu.

İZMİT'İN TARİHİNİ ÖZÜMSEYEN HERKES İZMİTLİDİR

Biz “ İzmitiz” Grubu kurucusu Hüseyin Erol, yapmış olduğu açılış konuşmasında, “Bu kentin hemşehrisi olmayı çok önemsiyorum. Ama İzmitli olmayı sadece doğuma bağlamayacak kadar da bağnazlıktan uzağım. Hele hele, bizim gibi yoğun göç alan bir şehirde aidiyet duygusunu böylesi dar bir çerçeveye hapsetmeyi hiç doğru bulmuyorum. Hemşehricilikte aslolan, tıpkı vatandaşlıkta olduğu gibi, yaşanan yerin normlarını, gelenek ve kültürünü, geçmişini ve geleceğini sahiplenmek olmalıdır. İşte bu yüzden, bu memleketin neresinde doğarsa doğmuş olsun, İzmit’in tarihini özümseyen, öğrenmeyi görev edinen, kentin dertlerini ile dertlenebilen, çözüm arayan, komşusunu seven ve sayan herkes, benim için iyi bir İzmitlidir” dedi.

Bu doyumsuz müzik şöleni koro ve davetlilerin Türk Bayrakları eşliğinde hep bir ağızdan söylediği Memleketim Şarkısı ve İzmit Marşı ile sona erdi.