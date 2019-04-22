CHP’liler, Soylu ve Şahin’i istifaya davet etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’naCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’da şehit cenazesine yapılan saldırı CHP örgütleri tarafından tüm ülke genelinde gerçekleşen basın açıklamasıyla kınandı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen açıklama ilimiz de ise Sabri Yalım Parkı’nda yapıldı. Yüzlerce kişinin katılım sağladığı açıklamada CHP’lilerin şehit cenazelerinde protokolde yer alınmaması talimatı veren İşçileri Bakanı Süleyman Soylu ve şehit cenazesinde yaşanan olayda güvenlik zafiyeti olduğu gerekçesiyle Ankara Valisi Vasif Şahin istifaya davet edildi. Basın açıklamasına CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, eski Milletvekilleri Mehmet Hilal Kaplan, Hurşit Güneş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, STK temsilcileri ve parti örgütü katılım sağladı.

Basın açıklamasını CHP İl Başkan Vekili Korkut Öz yaptı. Eş zamanlı yapılan basın açıklamasından satır başları şu şekilde;

‘PROTESTO DEĞİL, ORGANİZE EYLEM’

“Ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı’ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır.”

‘ALT YAPISINI HAZIRLAYANLAR BELLİ’

“Bu saldırının azmettiricileri bellidir” diyerek açıklamasını sürdüren Öz, “Adına gazete denen birtakım paçavralarda kimler Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partilileri hedef gösterdiyse; Bir takım operasyon kanallarında kimler Sayın Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa; Cumhuriyet Halk Partililerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse; Meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal'in "İki büyük eserimden biri” dediği, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bu saldırının alt yapısını hazırlayanlar onlardır” dedi.

‘CHP DİMDİK AYAKTA’

Saldırıyı kınayan açıklamayı okuyan Öz, “Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hainlerle, attığı manşetlerle milleti şehit cenazeleri üzerinden bölüp parçalamaya çalışan edepsizler aynı emperyalist güçlerin hizmetkârıdır. Aralarında açıkça bir amaç birliği vardır. Bunların ipini tutan odaklarda aynıdır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

İSTİFA ÇAĞRISI YAPTILAR

Açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının temelini hazırlayan azmettiriciler olduğunun altı çizilirken, sorumluların istifa etmesi için çağrıda bulunuldu. “Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdırlar” diyen Öz,“Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı, daha önce sarf etmiş olduğu sözler de dikkate alınarak derhal istifa etmelidir” ifadeleriyle açıklamayı sürdürdü.

‘MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NA SORUMUZ VAR’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın saldırı sonrası tutumuna tepki gösteren partililer, “Bu arada Milli Savunma Bakanı'na da bir sorumuz vardır. Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, "O evi yakın” diye bağıran hainlere dönüp de ‘Mesajlarınızı verdiniz’ demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne mesajını vermiştir, bu nasıl bir cümledir? Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine su taşıdıkları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler” ifadeleriyle basın açıklamasını sonlandırdı. Ekin EKEN