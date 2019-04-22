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Büyükakın'dan 23 Nisan mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla hemşehrilerinin ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

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Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99uncu yıl dönümü nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 23 Nisan 1920de açılan Gazi Meclisimiz kurulduğu andan bugüne kadar geçen süre içerisinde Devletimizin Cumhuriyetimizin ve Demokrasimizin en büyük teminatı olmuştur. Bununla ne kadar gurur duysak azdır.

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün geleceğimiz olan çocuklarımız ile yurdumuza ve kentimize davet ettiğimiz dünya çocukları tarafından coşkuyla kutlanmaktadır. Bu bayram Türk Devletinin gelecek nesillere verdiği değerin inancın ve güvenin bir göstergesidir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocukların çocukluğunu doya doya yaşayabileceği huzurlu bir dünya dileğini ülkemizden dünyaya ilan etmektedir.

Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle dünyanın dört bir yanından 47 ülkeden tam 1100 çocuğu misafir ediyoruz.  Güzel Kocaelimize konuk olan bu çocuklar bizim çocuklarımızla tanışıp kaynaşıyorlar geleceğe barış köprüleri kuruyorlar. Barışı sevgiyi güzelliği paylaşıyorlar. Burada yeni dostlar edinip geleceğin dünyasını inşa ediyorlar

Bu duygu ve düşüncelerle siz çocuklarımıza armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tüm kalbimle kutluyor mutluluğunuzun coşkunuzun ve umutlarınızın daim olması temennilerimle dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum ifadelerine yer verdi.

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