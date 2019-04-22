Erdoğan'dan meclis üyelerine talimat

Geçtiğimiz haftasonu kurmaylarıyla seçim değerlendirmesi yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP meclis üyelerine "Meclis'te komisyonlar sizin elinizde. Meclisin 1. ve 2. başkan vekilleri de sizde. Ekrem İmamoğlu'nun tüm vaatlerini takip edeceksiniz." diye talimat verdi.

AKP'nin Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığı önceki gün basına kapalı kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; toplantıdan bazı bilgiler sızdı.

"MUHASEBESİ OLACAK"

Buna göre AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ı eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İl genelinden mahalleye kadar döküldünüz. Bu durumun bir muhasebesi olacak" dediği öğrenildi.

"TÜM VAATLERİNİ TAKİP EDECEKSİNİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eski meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın verdiği bilgilere göre Erdoğan'ın toplantıya katılan AKP'li belediye meclis üyelerine talimatlar vererek "Meclis'te komisyonlar sizin elinizde. Meclisin 1. ve 2. başkan vekilleri de sizde. Ekrem İmamoğlu'nun tüm vaatlerini takip edeceksiniz. Su fiyatında yüzde 40 indirim yapacakmış. Nasıl yapacakmış bir görelim" dediği belirtildi.