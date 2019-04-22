Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:09 TSİ- Eğitim G: Bugün 13:10 TSİ

Yalvaç Ural Seymen Koleji'nde

Özel Seymen Eğitim Kurumları Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin hazırladığı “Mizah Haftası” etkinlikleri kapsamında Seymenli öğrenciler üç kuşağın yazarı çocuk edebiyatı ve çocuk dergiciliğinde etkili olmuş değerli yazar Yalvaç Ural’la buluştu.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

7. sınıf öğrencilerinin okuduğu “Başparmak Çocuklar” adlı kitabında internet ve bilgisayar oyunları başta olmak üzere, teknolojinin şekillendirdiği “yeni çocuk”lara ve onlara ayak uydurmaya çalışırken kendilerini de dönüştüren anne babalara odaklanan yazar  “tetris”den “tabletli lazımlık”a uzanan şaşırtıcı süreci kendine özgü mizahi üslubuyla anlatarak keyifli anlar yaşattı.

Seymenli öğrenciler beğenerek okudukları “Başparmak Çocuklar” kitabının yazarıyla yaptıkları söyleşiye ilgiyle katıldılar. Yazar, kitaplarının yazılma sürecini aktarırken kullandığı eğlenceli anlatımı ile öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı. Daha sonra öğrencilerin sordukları soruları yanıtladı. Değerli yazar Yalvaç Ural, öğrencilerle geçirdiği keyifli söyleşiden sonra Seymen Eğitim Kurumlarını kitaba ve okumaya olan tutumundan dolayı kutladığını dile getirdi.Söyleşi yazarın öğrencilerin kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

   

Bugün 13:09 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Büyükakın eşine cübbe giydirdi mask
Büyükakın eşine cübbe giydirdi
Yanan okulu baştan yarattılar mask
Yanan okulu baştan yarattılar
Sonuçlar açıklandı MEB kilitlendi mask
Sonuçlar açıklandı MEB kilitlendi
Okulların tatil programları değişiyor mask
Okulların tatil programları değişiyor
Deren: Atatürk sevgimiz artıyor mask
Deren: Atatürk sevgimiz artıyor
İzmit Rotary’den Derince’ye kütüphane mask
İzmit Rotary’den Derince’ye kütüphane
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok mask
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
Hafta sonu kar yağacak mask
Hafta sonu kar yağacak
Hürriyet, tek tek tüm katları dolaştı mask
Hürriyet, tek tek tüm katları dolaştı

GALERİ

Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL