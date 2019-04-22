Yalvaç Ural Seymen Koleji'nde

7. sınıf öğrencilerinin okuduğu “Başparmak Çocuklar” adlı kitabında internet ve bilgisayar oyunları başta olmak üzere, teknolojinin şekillendirdiği “yeni çocuk”lara ve onlara ayak uydurmaya çalışırken kendilerini de dönüştüren anne babalara odaklanan yazar “tetris”den “tabletli lazımlık”a uzanan şaşırtıcı süreci kendine özgü mizahi üslubuyla anlatarak keyifli anlar yaşattı.

Seymenli öğrenciler beğenerek okudukları “Başparmak Çocuklar” kitabının yazarıyla yaptıkları söyleşiye ilgiyle katıldılar. Yazar, kitaplarının yazılma sürecini aktarırken kullandığı eğlenceli anlatımı ile öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı. Daha sonra öğrencilerin sordukları soruları yanıtladı. Değerli yazar Yalvaç Ural, öğrencilerle geçirdiği keyifli söyleşiden sonra Seymen Eğitim Kurumlarını kitaba ve okumaya olan tutumundan dolayı kutladığını dile getirdi.Söyleşi yazarın öğrencilerin kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.