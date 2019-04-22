Elektrik Mühendislerinin nostaljisi

Geçtiğimiz pazar günü Sapanca Özkum Restaurantta aileleriyle biraraya gelen ve 30 yılı aşkın dostluklarını ve anılarını tazeleyen mühendisler nostalji dolu güzel bir gün geçirdi. Diyaloglarını kuvvetlendiren dostlar sonraki yıllarda daha büyük bir katılımla görüşmeye sözleşerek ayrıldı.