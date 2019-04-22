Geçtiğimiz pazar günü Sapanca Özkum Restaurantta aileleriyle biraraya gelen ve 30 yılı aşkın dostluklarını ve anılarını tazeleyen mühendisler nostalji dolu güzel bir gün geçirdi. Diyaloglarını kuvvetlendiren dostlar sonraki yıllarda daha büyük bir katılımla görüşmeye sözleşerek ayrıldı.
Bugün 13:43 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:44 TSİ
Elektrik Mühendislerinin nostaljisi
Kocaeli Üniversitesi kuruluşundan önce Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı Kocaeli Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümünün 1987 yılı girişli öğrencileri üçüncü kez buluştu.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 13:43 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz