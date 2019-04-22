Sezer koltuğu Ece Sevil'e devretti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bir günlüğüne koltuğunu Donanma İlköğretim Okulu 4.öğrencisi Ece Sevim Çelike devretti.
BELEDİYE ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI
Gölcük Belediye Başkalık makamına Okul Müdürü Kadir Sonugelen annesi Miray Çelik ve sınıf öğretmeni Özlem Çakmak ile gelen ve görevi devralan Çelik belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Sezere bazı sorular sordu. İlk olarak Gölcük Kaymakamı ile görüşen Çelik ilçe ile ilgili bilgi alışverişi yaptı. Başkan Ece Sevim Çelik ayrıca okulu yanındaki boş arazi için bazı talimatlar verdi.
GENÇLER VE ÇOCUKLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Sezer yaptığı açıklama da Ece Sevim başkanıma görevi devrettik ve bir geleneği böylelikle gerçekleştirdik. Sizler bizim geleceğimizsiniz geleceğin başkanlarısınız. En iyi şartlarda yetişmeniz bizim için çok önemli. Bu nedenle gençlere ve çocuklara yönelik projelere destek vereceğiz hayata geçireceğiz. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak istiyorum. Bizim en büyük hedefimiz de geleceğimizin teminatı çocuklarımız için daha mutlu ve müreffeh bir Gölcüke ulaşmak olacak dedi. Hatıra fotoğrafı ve hediyelerin takdimi ile program son buldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz