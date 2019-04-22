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Sezer koltuğu Ece Sevil'e devretti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer 23 Nisan geleneğini gerçekleştirerek koltuğunu Donanma İlköğretim Okulu 4.öğrencisi Ece Sevim Çelike devretti.

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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bir günlüğüne koltuğunu Donanma İlköğretim Okulu 4.öğrencisi Ece Sevim Çelike devretti.

BELEDİYE ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Gölcük Belediye Başkalık makamına Okul Müdürü Kadir Sonugelen annesi Miray Çelik ve sınıf öğretmeni Özlem Çakmak ile gelen ve görevi devralan Çelik belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Sezere bazı sorular sordu. İlk olarak Gölcük Kaymakamı ile görüşen Çelik ilçe ile ilgili bilgi alışverişi yaptı. Başkan Ece Sevim Çelik ayrıca okulu yanındaki boş arazi için bazı talimatlar verdi.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Sezer yaptığı açıklama da Ece Sevim başkanıma görevi devrettik ve bir geleneği böylelikle gerçekleştirdik. Sizler bizim geleceğimizsiniz geleceğin başkanlarısınız. En iyi şartlarda yetişmeniz bizim için çok önemli. Bu nedenle gençlere ve çocuklara yönelik projelere destek vereceğiz hayata geçireceğiz. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak istiyorum. Bizim en büyük hedefimiz de geleceğimizin teminatı çocuklarımız için daha mutlu ve müreffeh bir Gölcüke ulaşmak olacak dedi. Hatıra fotoğrafı ve hediyelerin takdimi ile program son buldu.

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