Başkan Sezer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapmış olduğu açıklamasında 23 Nisan 1920 tarihi milletimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimizin İstiklâl mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık Dünya uluslarına örnek olmuştur. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını ışık tutacak barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli görevler üstleneceklerdir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdan beklentimiz kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamaları ülkemizin aydınlık yarınları için yılmadan çalışmalarıdır. 23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olması bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürkün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor Dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum dedi.
Bugün 13:47 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:48 TSİ
Başkan Sezer’in 23 Nisan Kutlama mesajı
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:47 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz