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Başkan Sezer’in 23 Nisan Kutlama mesajı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

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Başkan Sezer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapmış olduğu açıklamasında 23 Nisan 1920 tarihi milletimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimizin İstiklâl mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık Dünya uluslarına örnek olmuştur. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını ışık tutacak barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli görevler üstleneceklerdir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdan beklentimiz kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamaları ülkemizin aydınlık yarınları için yılmadan çalışmalarıdır. 23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olması bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürkün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor Dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum dedi.

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