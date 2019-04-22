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Memura zam geliyor!

Enflasyon tahminlerine göre temmuzda memurlara yüzde 5 zam ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların aile yardımı 438 lirayı bulacak

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Milyonlarca memurun temmuzda hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Toplu sözleşmede memurlar için temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek.

Böylece memurlar çifte zam almış olacak. Temmuz zammı yüzde 7 olursa eş yardımı 298,20 lirayı, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 69.87 lirayı, 6 yaş üstü çocuk yardımı 34,93 lirayı bulacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 437,94 lira alacak.

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409 lira alıyor. Bu tutar zam yüzde 5 olursa 429, yüzde 7 olursa 437,94 liraya çıkacak.

Bugün 13:55 TSİ - Ekonomi

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