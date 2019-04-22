Memura zam geliyor!

Milyonlarca memurun temmuzda hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Toplu sözleşmede memurlar için temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı