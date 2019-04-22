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Büyükakın dipsiz kuyuyu kapatacak

Bir araştırma yaptım. Büyükakın, seçim öncesindeki sözlerini arkasında. Yani artık öyle ‘arpalık’ dönemleri yok artık

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TEMELLERİMİZ SAĞLAM ATILACAK…

Spor camiasında çok konuşulacak bir gündem yaşıyoruz. Seçim öncesi ve sonrasında, harcamalardan çok tesisleşmeye önem vereceğini açık açık söyleyen ve Kocaelispor için “Önce ayağını yere sağlam basacak, sonra Süper Lig’e yükselecek” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye spor kulüplerini de sıkı denetim altına almaya hazırlanıyor.

KARAOSMANOĞLU DA NET TAVIR KOYMUŞTU…

Daha önceki başkan İbrahim Karaosmanoğlu ‘Profesyonel takımlara harcanan paraya acıyorum’ diyerek yardımdan kaçınırken, gerek seçim öncesi ve gerekse seçim sonrasında katıldığı ortamlarda bu düşüncesinin altını sık sık çizen Büyükakın, boşa harcanan paraları denetleyecek ve müsrifliğe ‘Dur!’ diyecek… Artık öyle pahalı transferler yok, hele hele amatörde transfer hiç olmayacak… Sporda isabetli harcama planı devreye giriyor…

Hakan Yağcıoğlu'nun yazısının tamamını okumak alttaki linke tıklayın...

Büyükakın ‘Dipsiz kuyuyu’ sonsuza dek kapatacak…

Bugün 16:00 TSİ - Spor

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