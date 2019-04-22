Spor Toto BAL P.Off kuraları Çarşamba çekiliyor

11 takımın mücadele edeceği play-off'lar sonunda 9 takım TFF 3. Lig’e çıkacak. 2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi grup müsabakaları, 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde oynanan 26. hafta müsabakaları ile tamamlandı. Play-off müsabakaları bilgilendirme toplantısı ve eşleşme kura çekimi 24 Nisan 2019 Çarşamba günü İstanbul'da Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak. 3 kademede oynanacak ve gruplarını birinci sırada tamamlayan on bir ekibin karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

GRUPLARINDA BİRİNCİ OLAN TAKIMLAR:

1.Grup: Ağrı 1970 Spor

2.Grup: Malatya Yeşilyurt Belediye

3.Grup: Kelkit B. Hürriyet (G.Hane)

4.Grup: Yozgatspor 1959 FK

5.Grup: 68 Aksaray Belediye Spor

6.Grup: Akşehir Spor (Konya)

7.Grup: Bucak B.Oğuzhan (Burdur)

8.Grup: Somaspor (Manisa)

9.Grup: Belediye Derince (Kocaeli)

10.Grup: 1877 Alemdağ (İstanbul)

11.Grup: Modafen Spor (İstanbul)