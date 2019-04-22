Spor Toto BAL P.Off kuraları Çarşamba çekiliyor

11 takımın mücadele edeceği play-off'lar sonunda 9 takım TFF 3. Lig’e çıkacak. 2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi grup müsabakaları, 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde oynanan 26. hafta müsabakaları ile tamamlandı. Play-off müsabakaları bilgilendirme toplantısı ve eşleşme kura çekimi 24 Nisan 2019 Çarşamba günü İstanbul'da Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak. 3 kademede oynanacak ve gruplarını birinci sırada tamamlayan on bir ekibin karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.
GRUPLARINDA BİRİNCİ OLAN TAKIMLAR:
1.Grup: Ağrı 1970 Spor
2.Grup: Malatya Yeşilyurt Belediye
3.Grup: Kelkit B. Hürriyet (G.Hane)
4.Grup: Yozgatspor 1959 FK
5.Grup: 68 Aksaray Belediye Spor
6.Grup: Akşehir Spor (Konya)
7.Grup: Bucak B.Oğuzhan (Burdur)
8.Grup: Somaspor (Manisa)
9.Grup: Belediye Derince (Kocaeli)
10.Grup: 1877 Alemdağ (İstanbul)
11.Grup: Modafen Spor (İstanbul)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz