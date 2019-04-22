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Tarhan: Şimdi kucaklaşma zamanıdır

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret ettii. Ziyarette İzmit Belediyesi herkesin belediyesidir diyen Tarhan, "Toplumdaki gerginlikten herkes bunaldı. Şimdi kucaklaşma zamanıdır. Ortak akılı etkili kılarak geleceği planlamak zorundayız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirilen saldırı sonrası Ankara'ya giden Milletvekilleri bugün de saldırıyı kınamak üzere 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldılar. Kocaeli'de gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti. Tarhan'a ziyaretinde Kocaeli İl Başkan Vekili Korkut Öz, İl Genel Sekreteri Hüseyin Acurman, il yöneticileri ve Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım eşlik etti.

DERMAN BELEDİYECİLİĞİYLE SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Ziyarete konuşan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, "Seçimler yapıldı. Vatandaşımız kararını verdi. Artık İzmitte bu karara saygılı vatandaşın derdine derman olacak bir belediyecilik anlayışı hâkim olacak. Kocaeli'nin İzmit'in sorunları nelerdir nasıl çözüm üretebiliriz hepsini çok iyi biliyoruz. Başta Sayın Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve bizler gece gündüz demeden çalışmaya hazırız" dedi.

İZMİT HERKESİN BELEDİYESİ

Tarhan, "Yerel Yönetimler vatandaşa sorunlarına duygularına sevinçlerine dokunabildiğin bir anlayışa sahip olduğu sürece mutlaka başarılı olacaktır. İzmit Belediyesi toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir anlayışla Fatma Başkanımızın öncülüğünde ve bizlerin de desteği ile yepyeni bir belediyecilik anlayışına kavuşacak. Tarihin her döneminde Kocaeli'nin kalbi olmuş İzmit CHP için de özel önemdedir. Bu önemli kent sosyal demokrat belediyeciliğin de öncüsü haline gelerek belediyecilik anlamında rekabet yaratacaktır" dedi.

ARTIK KUCAKLAŞMA ARTIK KARDEŞLİK ZAMANI

Büyük bir mücadele öz verili çalışma ve inançla seçimleri hep birlikte kazandıklarını dile getiren Tarhan, "Toplumdaki gerginlikten herkes bunaldı. Şimdi kucaklaşma zamanıdır. Ortak akılı etkili kılarak geleceği planlamak zorundayız" dedi.

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