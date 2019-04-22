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6 farklı simülatörden hayvanların gözü olun

Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezinde açılan Hayvanların Gözünden Dünya sergisi benzersiz bir deneyim yaşamak isteyen çocukları bekliyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 11.sini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Her yaştan çocuğun kendisine özel bir etkinlik ve atölye çalışması bulduğu fuarda Hayvanların Gözünden Dünya adlı sergi çocukların dikkatini çekiyor. 6 farklı hayvanın gözünden dünyanın nasıl göründüğünü tecrübe ettiren sergiye sadece çocuklar değil büyükler de ilgi gösteriyor. Kurulan simülatörler sayesinde çocuklar ve yetişkinler köpek kedi at arı kartal ve balıkların dünyayı nasıl gördüklerine tanıklık etti.

3 BOYUTLU OLARAK DENEYİMLE FIRSATI

Canlıların değişik göz yapılarına ve beyin işleyişine sahip olmaları ışığı algılama ve renkleri işlemede farklılık olmasına bu da canlıdan canlıya görülen dış dünyanın beyinde farklı algılanmasına neden oluyor. Bu farklılığı merak eden vatandaşlar ve çocuklar da 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği Eğitim ve Eğlence Fuarının düzenlendiği Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezinde deneyimleme fırsatı buluyor. Hayvanların gözünden bir tur atan çocuklar ve yetişkinler onların ne görüp hissettiğini ya da engellerinin neler olduğunu 3 boyutlu olarak deneyimleme fırsatı bulurken eğlenceli vakitler geçiriyor.

HAYVANLARIN GÖZÜNDEN DÜNYA

Fuarda açılan Hayvanların Gözünden Dünya adlı sergiye ilgi gösteren ziyaretçiler kurulan 6 farklı simülatöre bakarak kedi köpek at arı kartal ve balıkların nasıl gördüklerini izledi. 23 Nisan Salı günü akşam 18.00a kadar devam edecek olan etkinlik hafta boyunca Uluslararası Fuar Merkezinde tecrübe edilebilecek. Hayvanların Gözünden Dünya sergisinin amacı bilimsel bulgular göz önünde bulundurularak hem çocuklara hem de yetişkinlere 3 boyutlu görsel ve interaktif simülasyonlarla hayvanların dünyayı nasıl gördüğünü göstermek.

Bugün 14:53 TSİ - Kültür-Sanat

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