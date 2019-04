CHP İl Başkan Vekili Korkut Öz'ün 23 Nisan mesajı

CHP İl Başkan Vekili Korkut Öz yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“23 Nisan 1920 tarihi milletimizin ortaya koyduğu emsali görülmemiş bir bağımsızlık mücadelesinin ardından hiçbir gücün himayesi altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kutlu günü, geleceğimizin mimarı, ülkemizin aydınlık yüzleri çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu armağanı Cumhuriyetimizin ilkelerine her zaman sahip çıkacak, demokratik, laik, hukuk üstünlüğünü savunacak, halkın iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde daha büyük bir güç kabul edilmemesi gerekliliğine inanan nesiller yetiştirmenin simgesidir. Bu armağan 15 Temmuz’daki darbe kalkışmasında meclisimizin bombalanmasına zemin hazırlayan ortaklıklara asla ve asla izin vermeyecek olan Cumhuriyet çocuklarının yetiştirilmesinin simgesidir. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras Cumhuriyetimizin ilkeleri doğrultusunda demokratik, laik, çağdaş bir Türkiye için her türlü zorluğu göğüsleyerek, Cumhuriyet düşmanlarına, halkın iradesini engellemeye çalışanlara karşı durarak, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu her daim savunarak Ulusal Egemenliğimizi korumaktır. Bu duygu ve düşünceler ile başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımızın ve halkın iradesinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kuran tüm kahramanlarımızı, bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, 15 Temmuz gecesi meclisimize bombalar yağarken saklanmak yerine korkusuzca kendini siper ederek savunan başta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum”