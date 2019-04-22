Erdoğan'dan saldırı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki hain saldırıda şehit düşen askerlerle ilgili “Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir” ifadelerini kullanırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırı ile ilgili de ilk kez konuştu.

Erdoğan açıklamasında "Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz" dedi.