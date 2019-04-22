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Ahmet Şimşek’e arkadaşlarından veda yemeği

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yeni bir göreve getirilen, Gölcük Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şimşek’e arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi

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Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 5 Mayıs 2014 yılından bu yana Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Ahmet Şimşek´e, Milli Eğitim Bakanlığına atanması nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce veda yemeği düzenlendi. Yazlık Ilıca Restaurant’ta düzenlenen veda yemeğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Şube Müdürleri Yakup Alptekin ve Abdülhalik Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri, okul müdür ve yardımcıları katıldı.

MERKEZE ATANDI

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatlandırma Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şimşek adına düzenlenen veda yemeğinde kısa bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü  Ercan Gülsuyu, Ahmet Şimşek’e yeni görev yerinde başarılar diledi.  İlçe Milli Eğitim Müdürü  Ercan Gülsuyu’nun konuşmasının ardından Ahmet Şimşek´e Şube Müdürleri ve personel tarafından günün anısına hediyeler takdim edildi.

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