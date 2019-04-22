Özel bir işletmede buluşan 25 yıl öncesine giderek, okul günlerini andı. Arkadaşları buluşturan özel etkinliğe okulun mevcut idarecileri ve öğretmenleri de katıldı. Miray Baklacı
Bugün 15:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:09 TSİ
Liseden arkadaşlar buluştu
Körfez Kız Meslek Lisesi'nden 1995-1996 eğitim-öğretim döneminde mezun olan isimler uzun süreden sonra yeniden bir araya geldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:08 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz