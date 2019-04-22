Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:08 TSİ- Gündem G: Bugün 15:10 TSİ

GFSD, Yiğiter’i ağırladı

GFSD(Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği), fotoğraf sanatçısı Gülin Yiğiter’i ağırladı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği, fotoğraf sanatçısı Gülin Yiğiter’i ağırladı. Dernek binasında gerçekleşen ve Yiğiter’in fotoğraflarını tanıttığı programa GFSD Yönetimi ve üyeleri katıldı. Etkinlikte ilk olarak söz alan Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Berna İkiz, Yiğiter’e katılımlarından dolayı teşekkür etti. İkiz’in ardından sunumuna geçen fotoğraf sanatçısı Gülin Yiğiter ise, “Hafta sonlarında ve yıllık izinlerimde fotoğrafla ilgilenmeye gayret ediyorum. Fotoğraf konusunda bir haftalık bir eğitim aldım. Sonrasında kendi isteğime göre fotoğraflar çekmeye başladım. Genelde daha çok kurgu fotoğrafları çekiyorum. İnsan fotoğrafı çekmek bazen zor oluyor” dedi.

Bugün 15:08 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin sahibi konuştu mask
Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin sahibi konuştu
Palu ailesi korku filmi oluyor mask
Palu ailesi korku filmi oluyor
CHP liderine saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı mask
CHP liderine saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
Elektrik Mühendislerinin nostaljisi mask
Elektrik Mühendislerinin nostaljisi
Bu ağacın meyveleri sevgi veriyor mask
Bu ağacın meyveleri sevgi veriyor
23 Nisan çocukları, Ormanya’da safari deneyimi yaşadı mask
23 Nisan çocukları, Ormanya’da safari deneyimi yaşadı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok mask
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
Hafta sonu kar yağacak mask
Hafta sonu kar yağacak
Hürriyet, tek tek tüm katları dolaştı mask
Hürriyet, tek tek tüm katları dolaştı

GALERİ

Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL