Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği, fotoğraf sanatçısı Gülin Yiğiter’i ağırladı. Dernek binasında gerçekleşen ve Yiğiter’in fotoğraflarını tanıttığı programa GFSD Yönetimi ve üyeleri katıldı. Etkinlikte ilk olarak söz alan Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Berna İkiz, Yiğiter’e katılımlarından dolayı teşekkür etti. İkiz’in ardından sunumuna geçen fotoğraf sanatçısı Gülin Yiğiter ise, “Hafta sonlarında ve yıllık izinlerimde fotoğrafla ilgilenmeye gayret ediyorum. Fotoğraf konusunda bir haftalık bir eğitim aldım. Sonrasında kendi isteğime göre fotoğraflar çekmeye başladım. Genelde daha çok kurgu fotoğrafları çekiyorum. İnsan fotoğrafı çekmek bazen zor oluyor” dedi.
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GFSD, Yiğiter’i ağırladı
GFSD(Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği), fotoğraf sanatçısı Gülin Yiğiter’i ağırladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz