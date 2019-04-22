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Demir’i mutlu eden sürpriz

Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde ikamet eden. Körfez Belediyesi'nde görevli, aynı zamanda kuaför olan Murat Demir'e eşi doğum gününde sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.

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İkamet ettikleri evlerinde gerçekleştirilen doğum günü etkinliği için özel bir pasta hazırlandı. Murat Demir, kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndürürken, yanında yer alan eşi ve diğer sevenleri ' İyi ki doğdun Murat' şeklinde tezahüratta bulundu. Mutlu olduğu her halinden belli olan Demir, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan başta eşi Aysun Demir olmak üzere herkese can-ı gönülden teşekkür ettiğini söyledi.

Bugün 15:09 TSİ - Yaşam

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