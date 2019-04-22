Demir’i mutlu eden sürpriz

İkamet ettikleri evlerinde gerçekleştirilen doğum günü etkinliği için özel bir pasta hazırlandı. Murat Demir, kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndürürken, yanında yer alan eşi ve diğer sevenleri ' İyi ki doğdun Murat' şeklinde tezahüratta bulundu. Mutlu olduğu her halinden belli olan Demir, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan başta eşi Aysun Demir olmak üzere herkese can-ı gönülden teşekkür ettiğini söyledi.