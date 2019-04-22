Çokbilici’nin makamını boş bırakmayan mahalleli ve dostları, Çokbilici’ye tebriklerini ileterek, başarılar diliyor. Ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulunan muhtar Çokbilici, mahalle halkına layık olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Bugün 15:09 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:11 TSİ
Çokbilici’ye ziyaretler devam ediyor
Yerel seçimlerde aday olduğu Hereke Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı’na seçilen ve mazbatasını aldıktan sonra hemen göreve başlayan muhtar Çokbilici, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz