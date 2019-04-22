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Çokbilici’ye ziyaretler devam ediyor

Yerel seçimlerde aday olduğu Hereke Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı’na seçilen ve mazbatasını aldıktan sonra hemen göreve başlayan muhtar Çokbilici, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.