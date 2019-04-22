Kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndüren Zeynep Çağlayan Mert'te, yanında yer alanlar hep birlikte alkışlarla ' İyi ki doğdun' diye tezahüratta bulundu. Çok mutlu olduğu her halinden belli olan Zeynep Çağlayan Mert, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan, meslektaşlarına, dostlarına, arkadaşlarına, sevenlerine teşekkür ettiğini belirtti.
Bugün 15:10 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:12 TSİ
‘İyi ki doğdun Zeynep’
Derince'de faaliyet gösteren Hayme Ana Anaokulu'nda müdire olarak görev yapan Zeynep Çağlayan Mert'e, meslektaşları, sevenleri ve dostları tarafından sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.
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Bugün 15:10 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz