‘İyi ki doğdun Zeynep’

Kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndüren Zeynep Çağlayan Mert'te, yanında yer alanlar hep birlikte alkışlarla ' İyi ki doğdun' diye tezahüratta bulundu. Çok mutlu olduğu her halinden belli olan Zeynep Çağlayan Mert, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan, meslektaşlarına, dostlarına, arkadaşlarına, sevenlerine teşekkür ettiğini belirtti.