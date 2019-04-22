Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:11 TSİ- Gündem G: Bugün 15:14 TSİ

KOTO’nun ihracat desteği sürüyor

Kocaeli Ticaret Odası tarafından düzenlenen üyelere yönelik düzenlediği dış ticaret bilgilendirme semineri büyük ilgi gördü. KOTO Başkan Yardımcısı Gezer, “İhracat yapmak isteyen firmalarımıza kılavuz kaptanlık yapmak için hazırız” dedi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO), ihracat atağı tüm hızıyla sürüyor. Ulusal ve uluslararası birçok firmaya ürün ve hizmet tedarik eden Kocaeli’nin, nokta atışı destek ve kılavuzla daha çok ihracatçı firmaya sahip olabileceğini saptayan KOTO, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ve TOBB iş birliği ile ‘Dış Ticaret Bilgilendirme’ konulu seminer düzenledi. 

İHRACAT VERİLERİ PAYLAŞILDI

kumas.jpg?

Firmalara, ihracat yapmanın yollarının anlatıldığı ve KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşen seminerin açılışında konuşan odanın başkan yardımcısı Hüseyin Gezer, KOTO’nun profesyonel kadrolarının ihracat yapmak isteyen firmalara her alanda tam destek olduğunu kaydetti. Gezer, “Ülke ekonomisinin lokomotifi ve sanayinin merkezi olan bir kentteyiz. 35 liman ve iskelesi, 2 üniversitesi, Bilişim Vadisi ve 13 OSB’si ile hem ekonomi de hem de ulaşımda bir cazibe merkeziyiz. 2018 yılında 23.8 milyar dolar ihracat, 35.9 milyar dolar da ithalat yapılmış. Ülkemizin ihracatının yüzde 14.21’i, ithalatının da yüzde 16.10’u ilimizde yapılmış” diye konuştu. 

İHRACAT DESTEK OFİSİ KURULDU

genel.jpg?

Kentin ihracat potansiyelinin öne çıkarılması için çaba gösterdiklerini dile getiren Gezer, “Başlattığımız ‘İhracat Atağı Projesi’ kapsamında birçok program düzenledik. Ayrıca TOBB’un bünyesindeki “İhracat Destek Ofisi” projesini en kısa sürede faaliyete geçiren kurumların başında yer alıyoruz. Hedefimiz, KOBİ’lerden başlayarak bütün iş dünyasının, ihracat potansiyeli yüksek firmaları daha yukarılara taşımak ve ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı olan firmalara da yol gösterici olarak onlarında ilerlemelerine yardımcı olmaktır” ifadelerine yer verdi. 

KONUŞMACILAR VE KONULAR

korkmaz.jpg?

Düzenlenen seminerde ise İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Şube Müdürü Necati Korkmaz; ‘dahilde ve hariçte işleme rejimleri’, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı İbrahim Kumaş; ‘ihracatta sağlanan devlet yardımları’, ‘Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması’, ‘Türk malı imajının yerleştirilmesi’ ve ‘TURQUALITY’nin desteklenmesi ile yurt dışı birim, marka ve tasarım destekleri’, ‘Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi’, ‘Pazar araştırması ve pazara giriş desteği’, ‘E-ticaret sitelerine üyelik desteği’, ‘Pazara giriş belgelerinin desteklenmesi’ ve ‘Yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi’, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Halit Oral Akbay; ‘Ülke masaları-Rusya pazarına ihraç imkanları’, Türk Eximbank Müdür Yardımcısı Tahsin Yüksel ve Türk Eximbank Uzmanı Erkin Öğren de; ‘Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları’ hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.

ren.jpg?

Bugün 15:11 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin sahibi konuştu mask
Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin sahibi konuştu
Palu ailesi korku filmi oluyor mask
Palu ailesi korku filmi oluyor
CHP liderine saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı mask
CHP liderine saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
Elektrik Mühendislerinin nostaljisi mask
Elektrik Mühendislerinin nostaljisi
Bu ağacın meyveleri sevgi veriyor mask
Bu ağacın meyveleri sevgi veriyor
23 Nisan çocukları, Ormanya’da safari deneyimi yaşadı mask
23 Nisan çocukları, Ormanya’da safari deneyimi yaşadı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok mask
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
Hafta sonu kar yağacak mask
Hafta sonu kar yağacak
Hürriyet, tek tek tüm katları dolaştı mask
Hürriyet, tek tek tüm katları dolaştı

GALERİ

Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL