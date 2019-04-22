KOTO’nun ihracat desteği sürüyor

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO), ihracat atağı tüm hızıyla sürüyor. Ulusal ve uluslararası birçok firmaya ürün ve hizmet tedarik eden Kocaeli’nin, nokta atışı destek ve kılavuzla daha çok ihracatçı firmaya sahip olabileceğini saptayan KOTO, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ve TOBB iş birliği ile ‘Dış Ticaret Bilgilendirme’ konulu seminer düzenledi.

İHRACAT VERİLERİ PAYLAŞILDI

Firmalara, ihracat yapmanın yollarının anlatıldığı ve KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşen seminerin açılışında konuşan odanın başkan yardımcısı Hüseyin Gezer, KOTO’nun profesyonel kadrolarının ihracat yapmak isteyen firmalara her alanda tam destek olduğunu kaydetti. Gezer, “Ülke ekonomisinin lokomotifi ve sanayinin merkezi olan bir kentteyiz. 35 liman ve iskelesi, 2 üniversitesi, Bilişim Vadisi ve 13 OSB’si ile hem ekonomi de hem de ulaşımda bir cazibe merkeziyiz. 2018 yılında 23.8 milyar dolar ihracat, 35.9 milyar dolar da ithalat yapılmış. Ülkemizin ihracatının yüzde 14.21’i, ithalatının da yüzde 16.10’u ilimizde yapılmış” diye konuştu.

İHRACAT DESTEK OFİSİ KURULDU

Kentin ihracat potansiyelinin öne çıkarılması için çaba gösterdiklerini dile getiren Gezer, “Başlattığımız ‘İhracat Atağı Projesi’ kapsamında birçok program düzenledik. Ayrıca TOBB’un bünyesindeki “İhracat Destek Ofisi” projesini en kısa sürede faaliyete geçiren kurumların başında yer alıyoruz. Hedefimiz, KOBİ’lerden başlayarak bütün iş dünyasının, ihracat potansiyeli yüksek firmaları daha yukarılara taşımak ve ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı olan firmalara da yol gösterici olarak onlarında ilerlemelerine yardımcı olmaktır” ifadelerine yer verdi.

KONUŞMACILAR VE KONULAR

Düzenlenen seminerde ise İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Şube Müdürü Necati Korkmaz; ‘dahilde ve hariçte işleme rejimleri’, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı İbrahim Kumaş; ‘ihracatta sağlanan devlet yardımları’, ‘Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması’, ‘Türk malı imajının yerleştirilmesi’ ve ‘TURQUALITY’nin desteklenmesi ile yurt dışı birim, marka ve tasarım destekleri’, ‘Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi’, ‘Pazar araştırması ve pazara giriş desteği’, ‘E-ticaret sitelerine üyelik desteği’, ‘Pazara giriş belgelerinin desteklenmesi’ ve ‘Yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi’, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Halit Oral Akbay; ‘Ülke masaları-Rusya pazarına ihraç imkanları’, Türk Eximbank Müdür Yardımcısı Tahsin Yüksel ve Türk Eximbank Uzmanı Erkin Öğren de; ‘Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları’ hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.