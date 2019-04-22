Kocaeli’nin sigortacılık haritası açıklandı

Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, Kocaeli’nin sigortacılık haritasını açıkladı. Generali Sigorta verilerine göre ilimizde sigorta hizmeti alanların yüzde 73’ü 30-59 yaş altındaki bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 46 olarak gözlemlendi.

DASK İLK SIRADA

Kocaelilerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK), zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası oldu. Generali verilerine göre, Kocaelililerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmeti yüzde 34’lük oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken; yüzde 28’i zorunlu trafik sigortası, yüzde 23’ü ise kasko sigortası aldı.

KADINLARIN ORANI YÜZDE 23

Kocaelililerin online ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, yüzde 23 kadın ve yüzde 77 erkek dağılımı istatistiklere yansıdı.