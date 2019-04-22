Pirelli, tarihini dijital çizgi romanla anlatıyor

Bir tür ‘şirket profili 4.0’ niteliğindeki beş bölümlük “Pirelli an Italian in the world” (Pirelli, dünyada bir İtalyan) adlı çizgi roman, www.pirelli.com internet sitesinin özel bir platformunda sunulacak. Formatta kullanılan stiller ve teknikler arasında illüstrasyonlar, arşivden resimler ve hareketli grafik çizimler yer alıyor ve izleyiciye seyrederken ilave içeriklere erişme olanağı sunuluyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz