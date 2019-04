Pirelli, tarihini dijital çizgi romanla anlatıyor

Bir tür ‘şirket profili 4.0’ niteliğindeki beş bölümlük “Pirelli an Italian in the world” (Pirelli, dünyada bir İtalyan) adlı çizgi roman, www.pirelli.com internet sitesinin özel bir platformunda sunulacak. Formatta kullanılan stiller ve teknikler arasında illüstrasyonlar, arşivden resimler ve hareketli grafik çizimler yer alıyor ve izleyiciye seyrederken ilave içeriklere erişme olanağı sunuluyor.