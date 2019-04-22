Ev sahibi ilçe başkanı Arif Aydoğmuş ve yönetimini kutlayan BBP’li Kurtaran ile YRP’liler bir süre gündemdeki konular hakkında görüştü, fikir alışverişinde bulundu. YRP İlçe Başkanı Aydoğmuş, BBP’li heyete nezaket ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
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BBP’den, YRP’ye ziyaret
Büyük Birlik Partisi (BBP) Körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran ve yönetim kurulu üyeleri, bir süre önce kurarak kongresini gerçekleştiren Yeni Refah Partisi (YRP) Körfez İlçe yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz