BBP’den, YRP’ye ziyaret

Ev sahibi ilçe başkanı Arif Aydoğmuş ve yönetimini kutlayan BBP’li Kurtaran ile YRP’liler bir süre gündemdeki konular hakkında görüştü, fikir alışverişinde bulundu. YRP İlçe Başkanı Aydoğmuş, BBP’li heyete nezaket ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.