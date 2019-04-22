1 Mayıs'ta hedef 100 bin kişi

Türk-İş Konfederasyonu geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs’ı ilimizde kutlama kararı almıştı. Bu karar kapsamında Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Türk-İş İl Temsilcisi Yakup Yıldız, Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman ve Türk-İş’e bağlı sendikaların temsilcileri bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdiler. Toplantı öncesi basın açıklaması yapıldı.

‘ŞİMDİ ÇALIŞANLARIN BEKA MESELESİ VAR’

Türk İş’in İl binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, “Bu 1 Mayıs bizim için çok önemli ve anlamlı. Bizler siyasi iktidara haklı taleplerimizi ileteceğiz. Türk İş tarihinin en muhteşem 1 Mayıs kutlamalarından birini gerçekleştireceğiz. Bu ülkede beka meselesi varsa Türk-İş o meselesin her zaman arkasındadır. Önümüzde 4 buçuk yıllık seçimsiz bir süreç var. Şimdi çalışanların beka meselesi var. Biz yapmamız gerekenleri sonuna kadar yapacağız” dedi.

‘1 MAYIS’TA PERŞEMBE PAZARI’NDAN MESAJ VERECEĞİZ’

“Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir” diyen Uyar sözlerini, “Yasal düzenlemeler bizlerle birlikte hareket edilerek yapılmalı. Bizler yıllardır sıkıntılardan bahsediyoruz. Biz işçinin sendikası olur diyoruz. Bunu demeye de devam edeceğiz. Kıdem tazminatı ile ilgili reform söylemlerinde hissediyoruz ki reform adı altında yeni bir hak gaspı olacaktır. İktidarın hedefleri 2023, 2053 ise bizim hedeflerimiz de asla hak kaybı yaşamamaktır. 1 Mayıs’ta Perşembe pazarında Türkiye’ye mesaj vereceğiz. Yapmamız gereken mücadelenin bedelini ödemeye ve ödetmeye her zaman hazırız. Bu ülkeyi yönetenleri seviyoruz ama bizim haklarımızı geri götürecek bir çalışma yaparlarsa temsil ettiğimiz çalışanlar için mücadelemizi veririz” ifadeleriyle sonlandırdı.

‘EMEKTEN YANA OLAN HERKES KATILABİLİR’

Türk İş dışındaki emek örgütlerinin 1 Mayıs programına katılım gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yönündeki soruya da yanıt veren Adnan Uyar, “Emekten yana olan herkse katılabilir ama flamalarını açmamak kaydıyla katılabilirler. Türk İş çatısı altında yapılacak bir etkinlik olacak” dedi.

100 BİN ÜZERİ KATILIM BEKLENİYOR

Uyar’ın ardından söz alan Türk-İş İl Temsilcisi Yakup Yıldız, “İzmit Kaymakamlığıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde yeni ismiyle Milli İrade Meydanı olan Perşembe pazarı alanıdır. İl dışından gelecek olan katılımcılar Batı, Doğu ve Güney kesiminden bu şehre girecek. 2 tane otobüs alanı tahsis edildi. Biri milli irade meydanıyla valilik alanı arasındaki bölge, diğeri de Doğu Kışla’da da olacak. 2 kilometre kortej eşliğinde sloganlarla meydana girilecek. Biz 100 binleri bulabilecek bir katılım bekliyoruz” diye konuştu. Ekin EKEN