23 Nisan rengarenk etkinliklerle kutlanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, yarın Kocaeli Valiliği tarafından il genelinde bir dizi etkinliklerle kutlanacak. İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında yarın saat 09.30'da Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlenecek. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunacak. Törende İzmit Tevk Seno Arda Anadolu Lisesi ve Edebali Ortaokulu görev alacak. Daha sonra Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde kent protokolünün de katılım sağlayacağı bir bayram töreni yapılacak.

HALK OYUNLARI VE TÜRKÜLER

Yahya Kaptan Ortaokulu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek törende Hayme Ana Anaokulu, Anasultan Anaokulu ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görev Yahya Kaptan Ortaokulu Korosu türküler ve milli marşlar seslendirecek.

YARIŞMALAR VE ÇOCUK ŞENLİKLERİ

Öte yandan Valiliğe bağlı kurumlar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle programlar gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yarın saat 08.30'da Yarımca Yelken Kulübü'nde yelken yarışmaları düzenleyecek. Saat 10.00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizatörlüğünde misar gruplar okullarda 23 Nisan törenlerine katılacak. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Bayraktar İlkokulu ve Ortaokulu'nda 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek.

FESTİVAL GALA PROGRAMI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından saat 14.00'te Kocaeli Biriç Kulübü'nde Biriç Turnuvası yapılacak. Aynı saatte İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Eski Gar

Binası Galeri Salonu'nda Çocuk Resim Şöleni-Canlı Performans gerçekleştirilecek. Öte yandan Kocaeli Arkeoloji Müzesi Bahçesi'nde Çocuk Eğitim Atölyesi'nin etkinliği düzenlenecek. Ardından saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Festival Gala Programı yapılarak ülkemizde bulunan yabancı ülke çocuklarının gösterileri sunulacak.