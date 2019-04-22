Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:00 TSİ- Gündem G: Bugün 23:23 TSİ

23 Nisan rengarenk etkinliklerle kutlanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yarın Kocaeli Valiliği tarafından ilimiz genelinde bir dizi etkinliklerle kutlanacak

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, yarın Kocaeli Valiliği tarafından il genelinde bir dizi etkinliklerle kutlanacak. İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında yarın saat 09.30'da Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlenecek. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunacak. Törende İzmit Tevk Seno Arda Anadolu Lisesi ve Edebali Ortaokulu görev alacak. Daha sonra Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde kent protokolünün de katılım sağlayacağı bir bayram töreni yapılacak.

HALK OYUNLARI VE TÜRKÜLER

Yahya Kaptan Ortaokulu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek törende Hayme Ana Anaokulu, Anasultan Anaokulu ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görev Yahya Kaptan Ortaokulu Korosu türküler ve milli marşlar seslendirecek.

YARIŞMALAR VE ÇOCUK ŞENLİKLERİ

Öte yandan Valiliğe bağlı kurumlar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle programlar gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yarın saat 08.30'da Yarımca Yelken Kulübü'nde yelken yarışmaları düzenleyecek. Saat 10.00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizatörlüğünde misar gruplar okullarda 23 Nisan törenlerine katılacak. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Bayraktar İlkokulu ve Ortaokulu'nda 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek.

FESTİVAL GALA PROGRAMI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından saat 14.00'te Kocaeli Biriç Kulübü'nde Biriç Turnuvası yapılacak. Aynı saatte İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Eski Gar
Binası Galeri Salonu'nda Çocuk Resim Şöleni-Canlı Performans gerçekleştirilecek. Öte yandan Kocaeli Arkeoloji Müzesi Bahçesi'nde Çocuk Eğitim Atölyesi'nin etkinliği düzenlenecek. Ardından saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Festival Gala Programı yapılarak ülkemizde bulunan yabancı ülke çocuklarının gösterileri sunulacak.

Bugün 17:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yanlış ya da eksik öderseniz büyük cezası var! mask
Yanlış ya da eksik öderseniz büyük cezası var!
Sezer koltuğu Ece Sevil'e devretti mask
Sezer koltuğu Ece Sevil'e devretti
CHP liderine saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı mask
CHP liderine saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
Soner Cengiz’in acı günü mask
Soner Cengiz’in acı günü
Körfez’de 23 Nisan coşkusu erken başladı mask
Körfez’de 23 Nisan coşkusu erken başladı
Minik ellerin organik ürünleri çocuk festivalinde mask
Minik ellerin organik ürünleri çocuk festivalinde
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok mask
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
Hafta sonu kar yağacak mask
Hafta sonu kar yağacak
Hürriyet, tek tek tüm katları dolaştı mask
Hürriyet, tek tek tüm katları dolaştı

GALERİ

Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL