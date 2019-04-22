AKP'li yönetici ihraç edilebilir

Körfez AKP İlçe Yöneticisi Perihan Tuç’un dün Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişiminin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları tepki toplamıştı. Hacıosman Mahallesi eski muhtarı da olan Tuç, yaşanan olaylarla ilgili “Gece kurtla sürüye dalıp gündüz çobanla ağlamayacaksınız” yazılı bir fotoğraf paylaştı ve “HDP ile birlikte hareket edenleri cenazemizde istemiyoruz diyen şehit ailesine rağmen cenazeye katılan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren şehit yakınlarını hedefe almışlar. Olayın doğruluğu yanlışlığı ayrı ancak bir suçlu arıyorsanız HDP’ye kucak açan CHP’ye bakacaksınız” ifadelerini kullanmış, başka bir paylaşımında ise Kılıçdaroğlu’nun yüzünde bir şişlik olan fotoğrafın bulunduğu ve üzerinde “Cana geleceğine mala gelmiş” yazan bir gönderiyi paylaşmıştı.
AKP Körfez İlçe Teşkilatından konuyla ilgili yapılan paylaşımın tasvip edilemeyeceği ve Tuç hakkında gerekli yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. AKP Körfez İlçe Teşkilatınca yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
Bahsi geçen konuyla ilgili parti sözcümüz Sn. Ömer ÇELİK gerekli açıklamayı yapmıştır. Parti sözcümüzün yapmış olduğu açıklamalara katılıyoruz. Paylaşımı yapan yöneticimiz hakkında gerekli işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün, AKP üyesi olduğunu, partiden kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı. AKP Körfez İlçe Teşkilatı'da Ömer Çelik'in açıklamaları üzerine Körfez AKP İlçe Yöneticisi Perihan Tuç’u da partiden kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.
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Yorumlar
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Izmit - Türkiye Cumhuriyeti'nde bir genel başkana bu şekilde paylaşım yapan biri için savcılar iş başı yapmayacak ise Ülkede daha çok olaylar olması beklenmektedir. Sayın Savcılar sizler Atatürk'ün kurduğu Bu Devletin Savcılarısınız bunu unutmayınız.
Onur - Hani derler ya güleriz ağlanacak halimize, yazık seviye bu hallere geldi. Yaşları 50'lilerinde ve üzerinde olanlar hatırlarlar eski siyasetçilerin nasıl hareket ettiklerini. Birbirlerini kıyasıya eleştirirler, tartışırlar asla ama asla hakaret etmezlerdi. Nedir bu nedir.... Bir insan durduk yerde karşısındakine hakaret ediyorsa kendi noksanlığından eksikliğindendir. Karşısındakine bir söylem getiremediğinden ve getiremeyeceğinden dolayı karşısındakini kendince bastırmak susturmak için hakarete başvurur. Yani acizlik.... Ve ne yazık ki bu mentalitedeki kişi veya kişiler çeşitli görevlerde bulunuyorlar. Ne diyelim Allah sonumuzu hayretsin
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