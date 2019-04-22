AKP'li yönetici ihraç edilebilir

Körfez AKP İlçe Yöneticisi Perihan Tuç’un dün Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişiminin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları tepki toplamıştı. Hacıosman Mahallesi eski muhtarı da olan Tuç, yaşanan olaylarla ilgili “Gece kurtla sürüye dalıp gündüz çobanla ağlamayacaksınız” yazılı bir fotoğraf paylaştı ve “HDP ile birlikte hareket edenleri cenazemizde istemiyoruz diyen şehit ailesine rağmen cenazeye katılan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren şehit yakınlarını hedefe almışlar. Olayın doğruluğu yanlışlığı ayrı ancak bir suçlu arıyorsanız HDP’ye kucak açan CHP’ye bakacaksınız” ifadelerini kullanmış, başka bir paylaşımında ise Kılıçdaroğlu’nun yüzünde bir şişlik olan fotoğrafın bulunduğu ve üzerinde “Cana geleceğine mala gelmiş” yazan bir gönderiyi paylaşmıştı.

AKP Körfez İlçe Teşkilatından konuyla ilgili yapılan paylaşımın tasvip edilemeyeceği ve Tuç hakkında gerekli yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. AKP Körfez İlçe Teşkilatınca yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Bahsi geçen konuyla ilgili parti sözcümüz Sn. Ömer ÇELİK gerekli açıklamayı yapmıştır. Parti sözcümüzün yapmış olduğu açıklamalara katılıyoruz. Paylaşımı yapan yöneticimiz hakkında gerekli işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün, AKP üyesi olduğunu, partiden kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı. AKP Körfez İlçe Teşkilatı'da Ömer Çelik'in açıklamaları üzerine Körfez AKP İlçe Yöneticisi Perihan Tuç’u da partiden kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.