Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:34 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:56 TSİ

AKP'li yönetici ihraç edilebilir

Körfez AKP ilçe yöneticisi Perihan Tuç dün Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişiminin ardından sosyal medya hesabında skandal paylaşımlara imza attı. Kılıçdaroğlu’na ‘mal’ diyen Tuç’un hakaret içeren paylaşımları tepki toplamıştı. Konuyla ilgili Tuç’un partisinden açıklama geldi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez AKP İlçe Yöneticisi Perihan Tuç’un dün Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişiminin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları tepki toplamıştı. Hacıosman Mahallesi eski muhtarı da olan Tuç, yaşanan olaylarla ilgili “Gece kurtla sürüye dalıp gündüz çobanla ağlamayacaksınız” yazılı bir fotoğraf paylaştı ve “HDP ile birlikte hareket edenleri cenazemizde istemiyoruz diyen şehit ailesine rağmen cenazeye katılan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren şehit yakınlarını hedefe almışlar. Olayın doğruluğu yanlışlığı ayrı ancak bir suçlu arıyorsanız HDP’ye kucak açan CHP’ye bakacaksınız” ifadelerini kullanmış, başka bir paylaşımında ise Kılıçdaroğlu’nun yüzünde bir şişlik olan fotoğrafın bulunduğu ve üzerinde “Cana geleceğine mala gelmiş” yazan bir gönderiyi paylaşmıştı.

AKP Körfez İlçe Teşkilatından konuyla ilgili yapılan paylaşımın tasvip edilemeyeceği ve Tuç hakkında gerekli yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. AKP Körfez İlçe Teşkilatınca yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Bahsi geçen konuyla ilgili parti sözcümüz Sn. Ömer ÇELİK gerekli açıklamayı yapmıştır. Parti sözcümüzün yapmış olduğu açıklamalara katılıyoruz. Paylaşımı yapan yöneticimiz hakkında gerekli işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün, AKP üyesi olduğunu, partiden kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı. AKP Körfez İlçe Teşkilatı'da Ömer Çelik'in açıklamaları üzerine Körfez AKP İlçe Yöneticisi Perihan Tuç’u da partiden kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.

Bugün 15:34 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Izmit - Türkiye Cumhuriyeti'nde bir genel başkana bu şekilde paylaşım yapan biri için savcılar iş başı yapmayacak ise Ülkede daha çok olaylar olması beklenmektedir. Sayın Savcılar sizler Atatürk'ün kurduğu Bu Devletin Savcılarısınız bunu unutmayınız.

Yanıtla . 17Beğen 22 Nisan 16:42
01

Onur - Hani derler ya güleriz ağlanacak halimize, yazık seviye bu hallere geldi. Yaşları 50'lilerinde ve üzerinde olanlar hatırlarlar eski siyasetçilerin nasıl hareket ettiklerini. Birbirlerini kıyasıya eleştirirler, tartışırlar asla ama asla hakaret etmezlerdi. Nedir bu nedir.... Bir insan durduk yerde karşısındakine hakaret ediyorsa kendi noksanlığından eksikliğindendir. Karşısındakine bir söylem getiremediğinden ve getiremeyeceğinden dolayı karşısındakini kendince bastırmak susturmak için hakarete başvurur. Yani acizlik.... Ve ne yazık ki bu mentalitedeki kişi veya kişiler çeşitli görevlerde bulunuyorlar. Ne diyelim Allah sonumuzu hayretsin

Yanıtla . 20Beğen 22 Nisan 16:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor mask
İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor
Hürriyet: Bir can lazımsa veririz mask
Hürriyet: Bir can lazımsa veririz
İstanbul için kritik saatler... Gözler YSK'da mask
İstanbul için kritik saatler... Gözler YSK'da
Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı mask
Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı
İYİ Parti Kartepe'nin yeni yönetimi tanıtıldı mask
İYİ Parti Kartepe'nin yeni yönetimi tanıtıldı
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepkiler artıyor mask
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepkiler artıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu mask
İzmit Belediyesi’nde Özel Kalem belli oldu
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok mask
İzmit Belediyesi’nde asgari ücret alan yok
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
Hafta sonu kar yağacak mask
Hafta sonu kar yağacak
Hürriyet, tek tek tüm katları dolaştı mask
Hürriyet, tek tek tüm katları dolaştı

GALERİ

Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
5 dakikada bakın kaç para çaldılar mask
5 dakikada bakın kaç para çaldılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL