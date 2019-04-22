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Başkan Bıyık, koltuğu devretti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde başkanlık makamını temsili olarak Mustafa Kemal İlkokulu 4D Sınıfı öğrencisi Ahmet Kayra Kayara emanet etti.

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Mustafa Kemal İlkokul Müdürü Suat Yapıcı ve öğretmenlerin de eşlik ettiği programda konuklar Başkan Bıyıka bir çiçek takdim ederken nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Bıyık tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ederken başkanlık koltuğunu bir süre Mustafa Kemal İlkokulu 4D Sınıfı öğrencisi Ahmet Kayra Kayara emanet etti. Bıyık Kayarın Darıca ile ilgili projelerini dinledi. Kayar ise 22 Nisanın aynı zamanda doğum günü olduğunu belirterek kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Minik Başkan temsili olarak birim müdürlerini arayarak Darıca ilgili projelerini anlatıp projelerin bir an önce hayat geçirilmesi noktasında talimatlar verdi.

Çocuklarımıza Güveniyoruz

Başkan Bıyık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olması açısından önem arz ettiğini söyledi.

Bıyık Kurtuluş mücadelesinin ardından Büyük Millet Meclisinin açılış günü olan 23  Nisan 1920 tarihi ülkemiz adına demokrasiye geçiş günüdür. Büyük  Komutan M.Kemal Atatürk aynı zamanda bu günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ederek çocuklarımıza hediye ederek çocuklarımıza olan inancını göstermiştir. Bizlerde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gereklerine uygun olarak  kendilerini yetiştirip ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracaklarına vatanımızın bölünmez bütünlüğüne  ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacaklarına olan inancımız tamdır.Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle  anıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. dedi.

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