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KTO'dan kadın ve genç girişimcilere yönelik finans eğitimi

Körfez Ticaret Odası’nda kadın ve genç girişimcilere yönelik olarak finansal terimler, bilgiler ve stratejiler eğitimi gerçekleştirildi

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Körfez Ticaret Odası’nda kadın ve genç girişimcilere yönelik olarak finansal terimler, bilgiler ve stratejiler eğitimi gerçekleştirildi. Mali Müşavir ve ekonomist Çağlayan Ateş tarafından verilen eğitimde finansal terimler ve stratejiler detaylı olarak paylaşıldı.

Öztürk’ten Yoğun Kalabalığa Teşekkür

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Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ‘’ Odamızda kadın ve genç girişimcilerimizin ortak organizasyonu ve katılımı ile böyle bir programda sizlerle bir arada olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, Körfez Ticaret Odası olarak, kadınlarımızın ve gençlerimizin toplumun her kesiminde daha etkin olarak görmek istediğimizi ve bu anlamda sizlerden çok şeyler beklediğimizi bilmenizi istiyoruz. ’’dedi. Yine bugünkü organizasyonumuzda Engin bilgisi ve keyifli sunumu ile adeta odamızın bir parçası haline gelen her davet ettiğimizde bizi kırmayarak böyle güzel organizasyonlarda bizlerle birlikte olan Mali Müşavir, Ekonomist Çağlayan Ateş’e izninizle de odamız adına ayrıca teşekkür etmek ediyoruz’’ dedi.

FİNANSAL TERİMLER, BİLGİLER VE STRATEJİLER ANLATILDI

Kadın ve genç girişimciler kuruluna yönelik olarak gerçekleştirilen programda mali müşavir, ekonomist Çağlayan Ateş Finans yönetimi, mali tabloların okunması, bilançonun yorumlanması gibi konularla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Program sonrası günün anısına Mali Müşavir Ekonomist Çağlayan Ateş’e çiçek takdiminde bulunuldu.

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