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Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün için karar verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün tutuklandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atarken görüntüleri olan ve Eskişehir Sivrihisar'da gözaltına alınan Sarıgün, Çubuk Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KALABALIKTA GALEYANA GELDİM" DEMİŞTİ

Osman Sarıgün'ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk attığını söylemişti.

AKP'DEN KESİN İHRAÇ TALEBİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranların arasında ismi geçen Osman Sarıgün'ün, AKP'den ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur." ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

(1)
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Mert Ataman - Tavşan kaç, tazı tut...

Yanıtla . 6Beğen 22 Nisan 16:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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