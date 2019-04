23 Nisan'da çocuklara Andımız'ı hediye edin

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açıklama yaparak Kutlu mücadelenin mağrur ve dik duruşlu milletidir Türkler. Türk milleti yazgısını kendisi çizmiştir. İşgalci emperyalizmle beslenen kendinden olmayanı yok etme üzerinden politika geliştiren güçlerden asla gözü korkmamıştır. Ecdadımız cihanın en güçlü ordularıyla donanmalarıyla mücadele etmiş yırtık üniformasına delik ayakkabısına boğazından ekmekten başka lokma geçmemesine her alanda olduğu gibi askeri alanda da maddi sıkıntılara kısıtlı silaha cephaneye teçhizata rağmen nice savaşlar kazanmıştır diye konuştu.

BU YIL AYRI BİR ÖNEMİ VAR

Tarihini iyi bilen milletlerin kutsal değerlerine sahip çıkabileceğini de ifade eden Şanlı Geleceğine doğru yön verebilir ve vatan savunmasında uyanık olabilir. Bugün milli mücadelenin 100üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu nedenle 23 Nisanın ayrı bir anlam ve önemi vardır. Büyük Atatürk komutasında Bandırma Vapuru ile Samsuna yol alındığı o gün imanı ve inancı dev gibi olan Türk milletinin kaderi sonsuza dek değişmiş esaret yerini hâkimiyete bırakmıştı. Çocuklarımızın gençlerimizin bu milli şahlanışın farkında olarak büyümesi en büyük gayemizdir diye konuştu.

BÜTÜNLÜĞÜMÜZ HEDEF ALINMAKTA

Türk yurdu üzerinde düşmanların yayılmacı emellerinin sona ermediğini belirten Şanlı Sadece kullandıkları yöntemler şekil değiştirmiştir. Bu kez terör örgütleri eliyle faaliyetlerini yürütenler ülkemize vahşi bir kartal gibi saldırmakta yılan gibi zehrini akıtmaktadır. Değerli kaynaklar küresel güçlerin iştahını kabartmakta Milletimizin birliği bütünlüğü huzuru devletimizin bekası hedef alınmakta terör örgütleri dışarıdaki işbirlikçileriyle masum kanından beslenmeye devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Büyük Atatürke bırakın saygı duymayı iftiraları ile kirli propagandaları ile Onu güya yıpratmaya çabalamaktadırlar dedi.

ÇOCUK İSTİSMARINA CEZA GETİRELİM

Şanlı Gelin hiç zaman kaybetmeden çocuk istismarına cinayetlerine çok ağır cezalar getirelim yasal düzenlemeler yapalım. Her 23 Nisanda çocuklarımız için daha güzel bir gelecek istiyoruz ama bu maalesef temenniden öteye geçememektedir. Atatürk Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır dese de ne yazık ki bugün terör örgütlerinin maşası yapılan açlık sınırının altında yaşayan okula gönderilmeyen tarlada sanayide çalıştırılan istismara maruz kalan şiddete uğrayan kaçırılan öldürülen kısacası çocukluklarını yaşayamadan büyüyen çocuklar bu ülkenin bir gerçeğidir ifadelerini kullandı.

ANDIMIZI HEDİYE EDİN

Önemli bir konuda daha vardır ki o da Öğrenci Andının çocuklarımıza hediye edilmesidir diyerek sözlerini sürdüren Şanlı Anayasada yer alan milli kimlik tanımından mili değerlerimizden rahatsız olan güruh Öğrenci Andının kaldırılması için yoğun bir karalama kampanyası yürütmüş ve 2013 yılında Öğrenci Andı kaldırılmıştı. Oysaki Öğrenci Andı her türlü siyasi ve ideolojik söylemin üzerindedir. Aidiyet duygusunu pekiştirmektedir. Dolayısıyla yargı kararı beklenmeden MEBin davadan vazgeçip öğrencilerimize 23 Nisanda Öğrenci Andının yeniden okullarda okutulmasının müjdesini vermesini bekliyoruz. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor Ulu Önder Atatürkü silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı minnet ve rahmetle anıyoruz şeklinde konuştu. Ekin EKEN