23 Nisan Konak Çocuk Şenliği başlıyor. 23 Nisan Salı günü yapılacak olan şenliklerde survivor parkuru, sürpriz yarışmalar, sürpriz hediyeler, geleneksel oyunların oynanması ve atölye çalışmaları gibi pek çok etkinliğe yer verilecek. Hastane yönetimi, Kocaelili tüm çocukları aileleriyle birlikte saat 11.00 ile 15.00 arasında hastane bahçesindeki etkinliklere davet ediliyor.
Bugün 16:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:10 TSİ
Konak İzmit Hastanesi'nde 23 Nisan kutlanacak
İzmit Konak Hastanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı nedeniyle özel bir kutlama etkinliği düzenliyor. Gün boyu devam edecek olan şenliklere tüm Kocaeli davet ediliyor
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:07 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz