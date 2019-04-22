Konak İzmit Hastanesi'nde 23 Nisan kutlanacak

23 Nisan Konak Çocuk Şenliği başlıyor. 23 Nisan Salı günü yapılacak olan şenliklerde survivor parkuru, sürpriz yarışmalar, sürpriz hediyeler, geleneksel oyunların oynanması ve atölye çalışmaları gibi pek çok etkinliğe yer verilecek. Hastane yönetimi, Kocaelili tüm çocukları aileleriyle birlikte saat 11.00 ile 15.00 arasında hastane bahçesindeki etkinliklere davet ediliyor.