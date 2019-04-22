KESK’ten CHP’ye anlamlı ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan hain saldırı sonrası Türkiye’nin dört bir yanından gelen destek mesajları çığ gibi büyüyor. İlimizde de CHP Kocaeli İl Örgütü tarafından yapılan saldırıya tepki göstermek için düzenlenen basın açıklamasına siyasilerin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu da akın etti. CHP Kocaeli İl Örgütü il binası da gerçekleşen ziyaretlerle adeta doldu taştı.

KESK BAŞKANLARI CHP’DE

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’na (KESK) bağlı ilimizde faaliyet gösteren sendika temsilcileri de CHP Kocaeli İl Örgütü’nü ziyaret ederek yapılan saldırıyı kınadıklarını ifade etti. Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, Yapı Yol Sen Kocaeli Şube Başkanı Ethem Kartal, Tüm Bel Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, BES Kocaeli Şube Başkanı Gülizar Ateş, BES Kocaeli Şube Yönetim Kurulu üyesi Kamil Yüce, CHP Kocaeli İl Örgütü’nü ziyaret eden isimler arasındaydı. CHP Kocaeli İl Başkan Vekili Korkut Öz ve CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri KESK temsilcilerine yapmış oldukları ziyaretten ötürü teşekkürlerini sundu.