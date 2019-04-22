23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Bugün 23 Nisan… Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99’uncu yıl dönümü… Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, uluslar arası nitelik kazanarak, bütün dünya çocuklarını kardeşçe kaynaştıran, savaşsız bir gelecek için atılan en güzel tohumdur. Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anarken, tüm çocukların bayramını kutlarız.