Bugün 23 Nisan… Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99’uncu yıl dönümü… Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, uluslar arası nitelik kazanarak, bütün dünya çocuklarını kardeşçe kaynaştıran, savaşsız bir gelecek için atılan en güzel tohumdur. Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anarken, tüm çocukların bayramını kutlarız.
Dün 23:58 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 16:40 TSİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
"Ulusal egemenlik ulusun namusudur, onurudur, şerefidir" Mustafa Kemal ATATÜRK
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Dün 23:58 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz