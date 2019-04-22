O miniklerin bir hayali daha gerçek oldu

Geçtiğimiz yıl 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlileri kapsamında Anıtkabir Komutanlığı’na yazdıkları duygu dolu mektuplara cevap almaları ile büyük mutluluk yaşayan İzmit Mehmetçik İlkokulu 4-C sınıfı öğrencilerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Kadın Kolları yönetimi verdiği sözü tuttu. CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimi, İzmit Mehmetçik İlkokulu 4-C sınıfı öğrencilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir’e götürdü.

MİNİKLER SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

Organizasyona büyük katkı sunan CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın mecliste ağırladığı minikler eski ve yeni meclis binasını gezdi ardından Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı. Anlamlı gezi sonrası çocukların mutluluğuna şahit olmanın kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya “İzmit Mehmetçik İlkokulu 4-C sınıfı öğrencilerinin yürekleri Atatürk sevgisiyle dolu. Atatürk Haftası dolayısıyla kaleme aldıkları mektupları Anıtkabir Komutanlığına gönderen bu güzel kalpli çocuklarımız komutanlığın mektuplarına cevap vermesiyle sevinçten havalara uçmuştu” dedi

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Kaya açıklamasına şu sözlerle devam etti; “Bizi hem duygulandıran hem de gururlandıran bu hadiseden sonra 24 Kasım Öğretmenler gününde Mehmetçik İlkokulu'na bir ziyaret gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizi tebrik ettikten sonra 4/C sınıfı öğrencilerine hediyeler armağan ederek onları Anıtkabir'e götüreceğimize söz vermiştik. Sözümüzü yerine getirmek ve Atatürk Devrimlerine ve Cumhuriyete gönülden bağlı gençlerin yetişmesine katkı sunabilmek adına Mehmetçik İlkokulu 4/C Sınıfı öğrencilerini, öğretmen ve velilerini Ankara'ya gönderdik. Evlatlarımızın mutluluğuna şahit olmak paha biçilmez bir duyguydu. "Bütün ümidim gençliktedir" diyen Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk huzur içinde uyu, gençlik seninle, gençlik izinde. Emeği geçen herkese teşekkürler”