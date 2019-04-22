Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğramasının ardından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının da olduğu bir paylaşımla Kılıçdaroğlu’na hakaret eden AKP Körfez İlçe Yöneticisi Perihan Tuç hakkında AKP Körfez İlçe Teşkilatı işlem yapılacağını duyurmuştu. CHP Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun “Sadece partisinin değil adli makamlarında gerekli işlemleri yapmasını istiyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız.” dedi. CHP’liler, AKP yönetici hakkında önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacak.
Bugün 16:52 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 23:25 TSİ
CHP'liler AKP'li yönetici hakkında suç duyurusunda bulunacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret içerikli paylaşımda bulunan AKP Körfez İlçe Yöneticisi Perihan Tuç hakkında CHP’liler suç duyurusunda bulunacak.
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Bugün 16:52 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz