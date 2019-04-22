CHP'liler AKP'li yönetici hakkında suç duyurusunda bulunacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğramasının ardından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının da olduğu bir paylaşımla Kılıçdaroğlu’na hakaret eden AKP Körfez İlçe Yöneticisi Perihan Tuç hakkında AKP Körfez İlçe Teşkilatı işlem yapılacağını duyurmuştu. CHP Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun “Sadece partisinin değil adli makamlarında gerekli işlemleri yapmasını istiyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız.” dedi. CHP’liler, AKP yönetici hakkında önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacak.