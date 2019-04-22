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23 Nisan Çocukları makam koltuğunda

Başkan Şayir makamını Şehit Can Duyar İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine bıraktı.

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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını Şehit Can Duyar İlkokulu 4.sınıf öğrencilerine devretti.

Belediye Başkanı Hamza Şayir makamında ağırladığı Şehit Can Duyar İlkokulu öğrencileri Buket Karasu Havvanur Duru Murat Çaya koltuğunu bıraktı ve gelecekte kendilerinin de belediye yöneticiliği görevini üstlenmek isteyip istemediği konusundaki fikirlerini sorarak gerekli birimlere talimatlarının ne olduğunu sordu.

Belediye Başkanı Hamza Şayirin başlattığı ücretsiz okul servislerinden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler ilgili birim müdürü ve başkan yardımcılarını arayarak eğitime yapılan yatırım ve destekleri öğrenci servislerinin konulmasıyla bir başlangıç görüyorum dedi.  Özellikle sosyal yardımların arttırılmasını talep ediyorum okul önlerinde güvenlik önlemlerinin arttırılmasını zabıtaların denetimi sıklaştırmasını ağaçlandırmayla yeşil alanları daha da arttırılmasını sosyal ve kültürel aktivitelerin daha çok hızlandırılması talimatlarını verdiler.

Belediye Başkanı Hamza Şayirde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum çocuklarımızın her gününün bayram sevinci ve coşkusu içinde geçmesini diliyorum. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımız hiçbir zaman üzülmesinler ve onları çok sevdiğimizi bilsinler. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza güveniyoruz. Onların iyi yetişmesi için belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeyde sağlanması noktasında büyük bir gayretle hizmet etmeye çalışacağız diyerek küçük misafirlerini en iyi şekilde ağırlardı.

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