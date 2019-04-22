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Çocuklar 23 Nisan coşkusunu 41 Burda AVM’de yaşıyor

İzmit'te bulunan 41 Burda AVM’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile düzenlenen etkinliklerle çocuklar, doyasıya eğlenme fırsatı buluyor. Hafta sonu yüzlerce çocuk AVM’de düzenlenen etkinliklere katılarak gönüllerince eğlendiler.

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İzmit ilçesinde her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile çocukları karşılıyor. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla geçirmesi amacı ile AVM’de birçok etkinlik düzenleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği için Estonya, Irak, Kuzey Osetya, Filistin, Dağıstan, Svaziland ve Tunus’tan gelen çocuklar dans gösterileri ile katılımcılara AVM’de unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen dans gösterilerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan ‘Kukuli’ çizgi filmi kahramanının maceraları, çocuklarla buluşuyor. Çocuklar, şarkılarıyla çok sevdikleri çizgi film karakteri Kukuli ve arkadaşlarının en yeni maceraları, birbirinden eğlenceli öğretici çocuk şarkıları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor. 23 Nisan tarihine kadar devam edecek olan etkinlik, ücretsiz olarak çocuklar için her gün sergilenmeye devam ediyor.

Küçük Şeyler Anaokulu’nun minik öğrencileri ise 23 Nisan Salı günü 13.00 -15.00 saatleri arasında koro şarkıları, jimnastik gösterileri, orff-ritm gösterisi, deney çalışmaları ve sosis balon etkinlikleri ile 41 Burda AVM ziyaretçilerine şölen havasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaşatacak.

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