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Yaşlı kadın çığlık attı, gaspçıları güvenlikçiler yakaladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1'i kadın 2 kişi, emekli maaşını çeken yaşlı kadını takip edip çantasını gasbetti. Yaşlı kadının çığlıklarını duyan özel güvenlik görevlileri 2 şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.

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Olay bugün sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Abrurrahman Yüksel Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli maaşını çektikten sonra alışveriş için çarşıya çıkan R.E.'yi (65), çeşitli suçlardan sabıka kayıtları bulunan S.V. (20) isimli kadın ile U.Ö. (19) takibe aldı. 2 kişi bir anlık boşluğundan faydalanarak R.E.'nin elindeki çantayı alıp kaçmaya başladı. Yaşlı kadının yardım çığlıkları üzerine olay yerine yakın bir yerde bulunan iş merkezinin güvenlik görevlileri şüphelileri kovalamaya başladı. Kısa süre sonra şüphelileri yakalayan özel güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, S.V. ile U.Ö.'yü gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bugün 23:16 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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