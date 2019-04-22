Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulaması kapsamında 128 ekip 461 polisin katılımıyla denetimde bulundu. Park, okul çevresindeki kafeler, internet ve oyun salonları, kıraathaneler, alışveriş merkezlerinde yapılan uygulama kapsamında 1930 kişinin kimlikleri kontrol edildi. Uygulamada 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 207 sürücü ve aracın evrakları kontrol edilirken, 7 sürücüye 5 bin 959 TL ceza kesildi. 1 araç ise trafikten men edildi. 2 işyerinin ruhsatsız faaliyet göstermesi, 1 işyerinde tek sigara satılması nedeniyle işlem yapıldı.
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'Huzurlu Sokaklar' da 1930 kişinin kimlikleri kontrol edildi
Kocaeli’de, polisin ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulaması kapsamında 1930 kişinin kimlikleri kontrol edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz