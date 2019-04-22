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KESK: İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi görevden alınmalı

KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü SES Şube Başkanı Gökhan Bektaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna yapılan saldırıyı kınadıklarının altını çizerek İçişleri Bakanı ve Ankara Valisinin istifası sağlanmalı ya da görevden alınmalıdır dedi.

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KESK Şubeler Platformu geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna yapılan saldırıyı kınamak için basın açıklaması gerçekleştirdi. Sabri Yalım Parkında gerçekleşen basın açıklamasına CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri STK Temsilcileri KESK Şube Platformuna bağlı sendikaların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

UMARIZ HAKLI ÇIKMAYIZ

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Basın açıklamasını KESK Şube Platformu Dönem Sözcüsü SES Şube Başkanı Gökhan Bektaş okudu. Bektaş basın açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna yönelik örgütlü yönlendirilmiş linç girişimi içinden geçtiğimiz sürecin kırılganlığı belirsizliği ve uzun süredir iktidarın ilk kez psikolojik üstünlüğü kaybetmesi gibi unsurlar gözetildiğinde bir dönemeci ifade ediyor. Umarız kaygılarımızda haklı çıkmayız ve hakim olan demokrasi barış olur dedi.

GÖREVDEN ALINMALILAR

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İstifa çağrısında bulunan Bektaş İktidarı anti demokratik politikalardan ve heveslerden vazgeçmeye çağırıyoruz. Bunun ilk adımı olarak İçişleri Bakanı ve Ankara Valisinin istifası sağlanmalı ya da görevden alınmalıdır. Demokrasinin asgari kuralları da bunu gerektirir. KESK olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna yanındakilere ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor saldırıyı kınıyor sorumluların ve azmettiricilerinin yakalanarak yargı önünde hesap vermelerini istiyoruz şeklinde açıklamada bulundu. Ekin EKEN

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