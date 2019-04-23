Akşam saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde, iki katlı bir evin terasında yakılan mangal ateşini görenler yangın olduğunu düşünerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ve 112 Acil ekipleri hızla olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, E.G.’nin evin terasında mangal yaktığını, olayın yanlış anlamadan kaynaklı olduğunu öğrenince geri döndü.
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Terasta mangal keyfi itfaiyeyi alarma geçirdi
Körfez ilçesinde, bir ailenin terasta yaktığı mangal ateşini görenler yangın olduğunu düşünerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye, mangal yakıldığını öğrenince geri döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz