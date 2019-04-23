Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:32 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:10 TSİ

Kocaeli'de tüm eylemler yasaklandı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada cezaevleri önlerinde yapılan eylemlerin önüne geçmek adına il genelindeki tüm eylemlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Valiliği, terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'a destek vermek amacıyla yapılan açlık grevi eylemlerine yasak getirdi. Valilik cezaevlerinde yapılan açlık eylemlerinin yanı sıra cezaevi önlerinde yapılmaya başlanan eylemleri de yasakladı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''09-04-2019 tarihinden itibaren Ceza İnfaz Kurumları önünde PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulandığı söylenen sözde tecrit kaldırılması talebi ile ülkemiz genelinde cezaevlerinde tutuklu ya da hükümlü bulunan PKK KCK terör örgütü mensuplarınca başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemlerine sözde destek vermek amacıyla provokatif eylemlerin yaşanabileceği karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği ve böylece kamu güvenliğinin bozulacağına yönelik ciddi duyumların alınması sebebiyle ilimiz genelinde bu amaca yönelik her türlü eylem ve bu eylemlerin desteklenmesi için ilimiz sınırına girişlerin engellenmesi ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylemin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 7 ve 17'nci maddeleri hükmü gereğince, Kocaeli İl sınırları gereğince 15 gün süre ile Valilik Makamı'nın 1150 sayılı olur emri ile yasaklanmıştır.''

Bugün 09:32 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
64 yaşında üniversiteden mezun oldu mask
64 yaşında üniversiteden mezun oldu
Göstericilere polis müdahalesi: 12 gözaltı mask
Göstericilere polis müdahalesi: 12 gözaltı
Valilik müdahale eden polislere soruşturma açtı mask
Valilik müdahale eden polislere soruşturma açtı
Engelli genç ailesine teslim edildi mask
Engelli genç ailesine teslim edildi
Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı mask
Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı
Namazını kıldı, intihara kalkıştı! mask
Namazını kıldı, intihara kalkıştı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok mask
Sarı: Selman Yıldırım'a borcumuz yok
Hürriyet: Tahir başkanla sıkıntı yaşamayız mask
Hürriyet: Tahir başkanla sıkıntı yaşamayız
8 ilçede elektrikler kesilecek! mask
8 ilçede elektrikler kesilecek!
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor! mask
Eşi çalışmayanın maaşı artıyor!
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Özgür Özel'den Hürriyet'e kutlama mask
Özgür Özel'den Hürriyet'e kutlama

GALERİ

Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı mask
Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması mask
Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması
Her düşünce gerçek değildir mask
Her düşünce gerçek değildir
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler... mask
Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir mask
Diyetisyen Öten: Yanlış kombine edilerek tüketilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir
Bahar nezlesinin şifası havlıcan mask
Bahar nezlesinin şifası havlıcan
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL