Büyükşehir çalışanından CHP lideri hakkında skandal paylaşım

Erol Demirbek - işte biz bu yüzden adam olamayız. hiç bir uygar, adaleti tam olan, eğitimi iyi, insani duyguları gelişmiş toplumların ülkesinde, böyle bir olay karşısında bu sözler söylenmez. söyleyende desteklenmez. SUÇU VE SUÇLUYU ÖVMEK suçtur savcılara burada iş düşer kanısındayım .