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Büyükşehir çalışanından CHP lideri hakkında skandal paylaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Komutanı Ferhat Akbulut, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı için skandal ifadeler kullandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı komutanı Ferhat Akbulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının ardından skandal ifadeler kullandı. Akbulut, Kılıçdaroğlu’nun daha fazla darp edilmemesine çok üzüldüğünü yazdı.

Akbulut'un paylaşımı şu şekilde:

"Belki çoğu kızacak yadırgayacak ama yalan söylemektense doğru söylemeyi yeğlerim. Kılıçdaroğlu'na atılan yumruk çok hoşuma gitti. Çok sevindim ohhhhh dedim valla. Ağzı burnu kırılmadı diye de çok çok üzüldüm"

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Yorumlar

(8)
08

Karadenizli - İşte senin gibi bu zihniyeti taşıyanlar yüzünden Ülkemiz bir adım ileri gidemez, sen ve senin gibiler için şu sözü söylemede geçemiyeceğim ; GELİŞMEMİŞ BEYİNLER.. Allah(cc) sonumuzu hayırlı etsin inşallah..

Yanıtla . 1Beğen 23 Nisan 11:39
07

izmitli - İsmet Paşanın bir söz geldi aklıma bu zerzavatı okuyunca " hiç bir millet yoktur k,i içinde bizim kadar hain yetiştirsin "

Yanıtla . 1Beğen 23 Nisan 11:22
06

Seyfullah Kaya - Bu sözlerin sahibin de, destekleyen , mutluluk duyanlarda zerre İNSANLIK yokmuş...Onların yeri sarayın dış kapısında anca OTlamak olur..TAHİR HOCA Başkanımızdan beklentimiz bu konuya el atıp bu kişiyi layık olduğu çukura göndermesidir.

Yanıtla . 3Beğen 23 Nisan 11:16
05

Mustafa - Evet çok güzel güzel açıklamışsınız gereken neyse ilgi birimler tarafından gereken acilen yapılmalıdır.

Yanıtla . 3Beğen 23 Nisan 11:08
04

ayhan - İKİ KANUN ÖGRENMİŞ VAYYYYYSSSS

Yanıtla . 2Beğen 23 Nisan 11:01
02

Mustafa - Sayın Büyükakın bu habere ne diyecek bakalım bekleyip göreceğiz :)

Yanıtla . 2Beğen 23 Nisan 10:31
01

Erol Demirbek - işte biz bu yüzden adam olamayız. hiç bir uygar, adaleti tam olan, eğitimi iyi, insani duyguları gelişmiş toplumların ülkesinde, böyle bir olay karşısında bu sözler söylenmez. söyleyende desteklenmez. SUÇU VE SUÇLUYU ÖVMEK suçtur savcılara burada iş düşer kanısındayım .

Yanıtla . 3Beğen 23 Nisan 10:30
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